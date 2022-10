Brisantes Aufsteigerduell

Der SSV Gaisbach legte beim Bezirksliga-Doppelspieltag seine Siege sechs und sieben nach. Allerdings bleiben Wachbach (gewann zweimal), Michelfeld (ein Sieg, nur ein Spiel) und nun auch die SG Sindringen/Ernsbach (zwei Siege) hartnäckig. Am Tabellenende bleibt Leukershausen, davor steht punktgleich der VfB Bad Mergentheim. Etwas abreißen lassen musste Gammesfeld, das zuletzt zweimal verlor. Der SV Wachbach ist spielfrei, im Deutschorden-Stadion kommt es zum Derby der Altkreisclubs VfB Bad Mergentheim gegen den TV Niederstetten.

Für den VfB Bad Mergentheim und die Mannschaft um Trainer René Heckmann war das letzte Wochenende nicht erfolgreich verlaufen und aus den beiden Spielen gegen Mainhardt und Schwäbisch Hall konnte der VfB nur einen Punkt mitnehmen. War es gegen Mainhardt ein starker Gästekeeper und ein Eigentor, das den zweiten Saisonsieg verhindert hat, war es in Schwäbisch Hall besonders ärgerlich, dass der Zwei-Tore-Vorsprung 15 Minuten vor Schluss in Schwäbisch Hall nicht zum Sieg gereicht hatte.

Der VfB ist Vorletzter in der Tabelle. „Damit ist ein Dreier im Heimspiel gegen Niederstetten für uns bereits Pflicht“, sieht Sportvorstand André Herber die Situation vor dem Altkreis-Derby. „Der Mitaufsteiger ist besser in die Runde gestartet und wird somit für uns zur großen Herausforderung.“ Im VfB-Kader gibt es noch einige Fragezeichen. Das Abschlusstraining am Freitag wird zeigen, wer alles an Bord ist. Verletzungsbedingt fehlen Felix Schmidt, Florian Hehn und Maximilian Hay.

„In Untermünkheim haben wir aufgrund der mannschaftlichen Geschlossenheit gewonnen“, ordnet TV-Coach Henning Westphal den 3:2-Auswärtssieg ein. „TuRa hatte die besseren Einzelspieler, wir die bessere Mannschaftsleistung.“ Gegen Gaisbach sah Westphal ein Spiel ohne richtig hundertprozentige Torchance auf beiden Seiten. „Die waren feldüberlegen und mit dem Ball wirklich gut, haben uns viel unter Druck gesetzt, da hat man schon gesehen, warum die oben stehen. Aber weder die, noch wir waren über 90 Minuten mal so richtig zwingend. Das Tor ist ärgerlich, eine Flanke, die durchrutscht und dann im Gedränge in unser Tor rollt.“

„Das war es eigentlich schon“

Nun steht das Derby in der Kurstadt an. „Da wollen wir es besser machen als im März, das war es eigentlich schon. Der Gegner ist für mich sowohl personell als auch von den Leistungen der letzten Wochen sehr schwierig einzuschätzen, weil sehr wechselhaft. Daher konzentrieren wir uns auf uns und wollen eine mannschaftlich geschlossene gute Leistung auf dem Platz bringen.“ Fabian Löber fehlte zuletzt erkrankt, Westphal hofft, dass er bis Sonntag so weit fit, dass es zumindest für eine Jokerrolle reicht. Jan Ziegler-Schulz ist weiter im Urlaub. „Ob die Studenten da sind, weiß ich heute noch nicht.“

Sehr zufrieden zeigte sich das Wachbacher Trainerteam nach dem Doppelspieltag mit maximaler Ausbeute für Wachbach. „Das waren zwei ganz wichtige Siege gegen gute Gegner“, meinte Arben Kaludra. „Dass wir gegen Öhringen trotz schwerer Beine zweimal einen Rückstand aufgeholt haben, war stark. Und das ohne Simon Kißling, der sich weiterhin schonen muss. Es ist schwer eine Prognose zu stellen wann er wieder einsatzfähig ist.“ rst