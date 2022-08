Breite des Kaders ist die Stärke

Eintracht Walldürn – SV Osterburken 0:3

Walldürn: Drexler, Kreis, Künzig, Leonard Leiblein (71. Paffen), Fach, Haun, Luis Leiblein (79. Pajaziti), Grullini, Fritsch, Leis, Beuchert (38. Trabold).

Osterburken: Niklas, Heidl, Bischoff (88. Kozielski), K. Schiler, Titarenko, Wohlgemuth, Baumann, Brümmer, Wiedemann (71. Frey), Seitz (81. Watzal), A. Schiler.

Tore: 0:1 (3.), 0:2 (85., Foulelfmeter) beide Konstantin Schiler, 0:3 (89.) Andreas Schiler. – Schiedsrichter: Stefan Dorbath ( Großrinderfeld). – Zuschauer: etwa 90.

Eigentlich hatte man im Kreisliga-Spiel des SV Osterburken bei der Walldürner Eintracht ein Schützenfest erwartet. Die Gäste aus der Römerstadt haben nämlich sowohl in der Saisonvorbereitung als auch am vergangenen Spieltag gezeigt, dass sie offensiv ordentlich etwas zu bieten haben. Doch am Ende gewann das Team von Spielertrainer Marcel Baumann „nur“ mit 3:0 gegen die Walldürner, welche in der zurückliegenden Runde gerade noch so den Klassenerhalt geschafft haben.

„Hut ab vor der Leistung der Eintracht“, zollte Baumann dem Gegner nach dem Spiel seinen Respekt. „Wir haben uns sehr schwergetan gegen die taktisch disziplinierten Walldürner. Das Spiel stand lange auf Messers Schneide.“ Und das dachte zu Beginn keiner, denn Osterburken startete, wie es eines Favoriten würdig ist: Es waren erst drei Minuten gespielt, als Konstantin Schiler einen kurz ausgeführten Eckstoß von Marcel Baumann mit einem satten Linksschuss ins kurze Eck platzierte.

Gefährlich über Konter

Wenn die Eintracht in diesem Spiel gefährlich wurde, dann über Konter. So auch zum Beispiel in der 19. Minute, als die Walldürner nach einer Torchance für Osterburken schnell umschalteten, der Abnehmer am Strafraum jedoch im Abseits stand.

Am Ende war es dann die individuelle Klasse, die kurz vor Schluss dieses Duell entschied: Torjäger Konstantin Schiler verwandelte in der 85. Minute einen Foulelfmeter zur 2:0-Führung, drei Minuten später traf sein Zwillingsbruder Andreas per Fallrückzieher zum 3:0.

„Unser Kader ist in dieser Saison breit aufgestellt. Das ist eine unserer Stärken“, sagte Baumann. So habe er gegen Walldürn dem Kapitän Timeo Schmitt eine Pause gönnen können. „Und wir haben noch drei Spieler an unsere zweite Mannschaft abgegeben“, fügte er an. Schwächen sieht der Trainer in den fehlenden Führungspersönlichkeiten. Daran möchte er arbeiten.

Auch wenn es primär gilt, die jungen Kicker in das Team zu integrieren, hat Baumann ein klares Ziel für diese Saison: „Wir wollen um den Aufstieg mitspielen. Alles andere wäre enttäuschend.“ Und um das zu erreichen, muss der SVO bei dem breiten Feld der Favoriten punkten – am besten schon nächsten Sonntag im Derby gegen Schlierstadt.