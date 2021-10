Brehmbachtal klettert auf Platz 2

TSV Gerchsheim – FV Brehmbachtal 1:3

Gerchsheim: Heilig, Landeck, Ziegler, Kleespies, David Dittmann, Daniel Dittmann (80. Uguz), Sack, Stoy, Drixler, Wachter, Hemrich (46. Dosch).

Der FV Brehmbachtal (in Gelb) gewann das hitzige Kreisliga-Verfolgerduell gegen den TSV Gerchsheim mit 3:1. © Reinhold Hörner

Brehmbachtal: M. Schneider, Faulhaber, Zimmermann (56. Honikel), Krank, Sladek, D. Schneider, Hofmann (90. Schreck), Zebrala, Stang (62. M. Yildirim), K. Yildirim (70. Berberich), Knörzer.

Tore: 1:0 (2.) Julian Wachter, 1:1 (Strafstoß, 8.) Fabian Sladek, 1:2 (36.) Eigentor, 1:3 (37.) Sören Hofmann. – Schiedsrichter: Hermann Bischof (Hundheim). – Zuschauer: 150.

Wenig Fußball, dafür umso mehr Leidenschaft. Das Verfolgerduell der beiden Überraschungsteams in der Kreisliga Tauberbischofsheim entpuppte sich als wahre „Schlacht“ – zum einen durch die lautstarken Zuschauer, zum anderen durch das Geschehen auf dem Platz.

In den Anfangsminuten der Partie sah es für die Hausherren noch recht gut aus. Direkt mit dem ersten Angriff nahm sich Julian Wachter ein Herz und schlenzte den Ball aus 20 Metern zur Führung ins lange Eck (2.). Die Freude über den frühen Treffer sollte auf Seiten der Gastgeber jedoch schnell verstummen. Nur sechs Minuten später wurde den Gästen nach einer strittigen Aktion ein Strafstoß zugesprochen, den Sladek sicher zum Ausgleich verwertete. In der Folge wurde das Geschehen immer hitziger.

Beide Mannschaften waren sichtlich bemüht den Gegner unter Druck zu setzen, echte Torchancen blieben in dieser Phase jedoch aus. Zu oft verwickelten sich die Spieler beider Mannschaften in kleinere Foulspiele, so dass der Spielfluss mehr und mehr abnahm. Zehn Minuten vor dem Ende der ersten Hälfte wurde es dann doch wieder spannend: Erst brachte Daniel Dittmann die Gäste per Eigentor in Front, dann setzte sich Hofmann nur eine Minute später gegen mehrere Gegenspieler durch und machte den Brehmbachtaler Doppelschlag mit einem trockenen Abschluss perfekt. Sowohl die Anhänger als auch die Spieler des TSV waren hiernach sichtlich „angefressen“, was nicht zuletzt in dem ein oder anderen Frustfoul der Hausherren mündete.

Die zweite Hälfte gestaltete sich ähnlich wie der erste Durchgang, nur fehlten jetzt die Offensivaktionen vollends. Zwar waren Gerchsheimer sichtlich bemüht, schnell nach dem Wiederanpfiff den Anschluss herzustellen – bis auf einige Halbchancen sprang hierfür jedoch nicht heraus.

In Verwaltungsmodus geschalten

Die Gäste schalteten dagegen nach und nach in den Verwaltungsmodus. Die Reibereien im Mittelfeld nahmen immer mehr zu, so dass die Foulpfiffe des Schiedsrichters zu einem wahren Konzert anwuchsen. In der Schlussphase zog der TSV erneut an, doch kam man nie bis in den gegnerischen Strafraum vor. Die Versuche aus dem Halbfeld gingen dabei bis zum Abpfiff auch nur selten in Richtung des Brehmbachtaler Schlussmanns.

Die Schuld für die Niederlage war für den Gerchsheimer Spielertrainer Christopher Sack schnell gefunden: „Wir haben derzeit einfach zu viele Ausfälle. Der Kader ist einfach zu klein, und wir haben es heute nicht geschafft, das zu kompensieren. Wir haben uns auch irgendwann kaum noch mit dem Spiel, sondern nur noch mit dem Schiedsrichter beschäftigt, was uns am Ende das Genick gebrochen hat.“ Für die kommenden Wochen gibt Sack jedoch Anlass zur Hoffnung: „In den nächsten Tagen kommen wieder einige Leute in die Mannschaft zurück. Das ist besonders gut, weil wir demnächst auf Tauberbischofsheim und Großrinderfeld treffen werden.“

„Ich fand es total gut, wie wir uns nach dem frühen Gegentreffer erholt haben“, freute sich Michael Karle. Coach des FV Brehmbachtal, auf der anderen Seite. „Die Jungs haben das super gemacht und gerade in der ersten Hälfte echt viel Druck gemacht. Nach der Pause hat mir das Verwalten von uns nicht so wirklich gefallen, aber alles in allem bin ich mit dem Ergebnis und dem Spiel echt zufrieden.“