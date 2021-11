Bitteres Pokal-Aus im Elfmeterschießen

Bayer 04 Leverkusen – TSG Hoffenheim 7:6 nach Elfmeterschießen

Für die TSG endet der Traum vom DFB-Pokal-Endspiel im Achtelfinale: Bei Bayer 04 Leverkusen erzielte Tine De Caigny zunächst die Führung (65.) für die Hoffenheimerinnen. Dora Zeller rettete die Werkself-Frauen in der Schlussminute (90.) aber in die Verlängerung, in der Judith Steinert die TSG erneut in Front schoss (112.). Doch wieder traf Zeller zum Ausgleich (116.), im anschließenden Elfmeterschießen zog die Mannschaft von Chef-Trainer Gabor Gallai den Kürzeren und musste sich am Ende mit 7:6 geschlagen geben.

Der Kampf um den Einzug ins Viertelfinale des DFB-Pokals begann mit Vorteilen für die TSG, die sich von Beginn an viel Ballbesitz erarbeitete. Die Leverkusenerinnen lauerten im heimischen Ulrich-Haberland-Stadion auf Fehler der Gallai-Elf, um diese zu schnellen Gegenstößen zu nutzen. Zur Pause stand es allerdings immer noch 0:0.

Leverkusen lief in der zweiten Hälfte die TSG bereits im Spielaufbau an, für die nun präziser und strukturierter spielenden Hoffenheimerinnen ergaben sich entsprechend etwas mehr Räume. Nach einer Stunde entwickelte die Gallai-Elf insbesondere durch die auffällige De Caigny immer mehr Offensivkraft und nachdem die Angreiferin in der 58. Minute nach einem Billa-Eckball noch scheiterte, vollendete sie einen starken Angriff in der 65. Minute mit einem platzierten Schuss von der Strafraumkante zur Führung.

Als die TSG die knappe Führung schon fast über die Zeit gebracht hatte, schlugen die Gastgeberinnen eiskalt zu. Ex-Hoffenheimerin Dora Zeller traf in der Schlussminute zum Ausgleich (90.) und rettete ihr Team damit in die Verlängerung. Diese ging die TSG engagiert an und kam so schnell zu zwei guten Offensivaktionen. In der 112. Minute köpfte Judith Steinert eine Ecke von Nicole Billa zur erneuten Führung über die Linie. Die Freude über den Treffer währte aber nicht lange. Nur vier Minuten später war es erneut Zeller, die zum Ausgleich traf und die Entscheidung ins Elfmeterschießen verschob. Nicole Billa, Dora Zeller und Jana Feldkamp trafen zunächst sicher, dann parierte Tufekovic gegen Pando und Klink gegen De Caigny. Nikoliæ und Harsch trafen, Siems und Bühler scheiterten an den Torhüterinnen. Nach Amira Arfaoui droschen Laura Wienroither und Ann-Kathrin Vinken das Leder ins Tor – und während Specht nur den linken Pfosten traf, setzte Juliane Wirtz den entscheidenden Elfmeter in die Maschen. pik