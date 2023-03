Bisher gab es in Walldorf nur richtige „Klatschen“

Der Start in die Restrunde ist dem VfR Gommersdorf mit dem 2:1 gegen den SV Spielberg gelungen. Der nächste Gegner für den VfR Gommersdorf ist der Oberliga Absteiger FC Astoria Walldorf II. Angepfiffen wird die Partie am morgigen Samstag, 4. März, um 15 Uhr im Waldstadion an der Schwetzinger Straße 92. Die U23 des FC Astoria ist von ähnlichem Kaliber wie die Spielberger. Auch sie haben viel

