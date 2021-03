Über 80 Vereinsvertreter nahmen kürzlich die Gelegenheit wahr, sich in einer Info-Veranstaltung über aktuelle Corona-Finanzhilfen sowie weitere Zuschussprogramme zu informieren und fleißig Fragen zu stellen. Das Format war Teil einer Reihe Online-Angebote des Badischen Fußballverbandes und wurde in Zusammen-arbeit mit dem Badischen Sportbund Nord organisiert. In der Info-Veranstaltung wurde es gut geschafft, die Teilnehmer in das teilweise recht komplizierte Thema mitzunehmen. Das lag nicht zuletzt an der Hauptreferentin Kerstin Häfele, die als stellvertretende Geschäftsführerin beim Badischen Sportbund Nord den Bereich Finanzen verantwortet. Ihre Präsentation rund um die Themen Förderprogramme und-Zuschüsse trug sie nicht nur kompetent vor, sondern vor allem auch für Laien leicht nachvollziehbar. Zum Beispiel hatte sie neben den Fakten zur Soforthilfe Sport des Landes nicht nur die Rahmendaten und Fakten parat, sondern gab auch praktische Tipps für die Beantragung mit auf den Weg. Die Teilnehmer lernten besonders die Abgrenzung der Soforthilfe Sport und der Wirtschaftshilfen des Bundes. Der Rettungsschirm für Vereine des Landes greift bei Liquiditätsengpässen im ideellen Bereich, dem Zweckbetrieb sowie der Vermögensverwaltung; also zum Beispiel bei fehlenden Mitgliedsbeiträgen oder bei ausbleibender Pacht eines eigenen Vereinsheims. aka