BFV stellt sich neu auf

Der BFV wird künftig von einer Doppelspitze geführt. Felix Wiedemann hat die Position des Geschäftsführers Sport übernommen, zum 1. Juni wird Sascha Döther als Geschäftsführer Verwaltung und Entwicklung hinzukommen. Komplettiert wird die hauptamtliche Leitungsebene durch Annette Kaul als stellvertretende Geschäftsführerin.

Sascha Döther wechselt von der Regionalliga Südwest GbR an die Spitze des BFV. Die Regionalliga Südwest, ebenfalls mit Sitz in der Sportschule Schöneck, hatte er seit der Gründung 2012 als Geschäftsführer geleitet. Der Diplom-Betriebswirt mit Schwerpunkt Sportmanagement verfügt über eine 17-jährige Erfahrung in verschiedenen Positionen im Haupt- und Ehrenamt in der Fußballbranche: Dabei führten ihn seine beruflichen Stationen vor der Gesamtverantwortung für die Regionalliga Südwest GbR bereits als Referent ins Organisationskomitee der Fifa WM 2006 oder als Projektmanager im Spielbetrieb zum DFB. Zudem stand er von 2006 bis 2008 bereits als Mitarbeiter im Spielbetrieb in den Diensten des BFV. Der 44-Jährige Pforzheimer zeichnet sich künftig vorrangig für die Themen Finanzen, Personal, Sportschule sowie gesellschaftliche Verantwortung und Verbandsentwicklung verantwortlich.

Felix Wiedemann bringt eine 14-jährige Erfahrung beim BFV mit. 2007 beendete er sein Masterstudium Sportwissenschaft und begann ein Jahr später in der Abteilung Jugendspielbetrieb im BFV. Bereits nach drei Jahren wurde ihm die Hauptverantwortung in einem der zentralen Arbeitsbereiche des Verbandes übertragen: Von Siggi Müller übernahm er den Gesamtspielbetrieb, den er nun schon seit elf Jahren erfolgreich leitet und in Zusammenarbeit mit den ehrenamtlichen Gremien und seinem Team kompetent weiterentwickelt. Inmitten der Pandemie übernahm der 45-jährige Karlsruher 2020 mit Annette Kaul die Interimgeschäftsführung des BFV, als der bisherige Geschäftsführer Uwe Ziegenhagen krankheitsbedingt ausfiel. Als Geschäftsführer Sport verantwortet Wiedemann nun ganz offiziell alle Themen rund um die Spiel- und Wettbewerbsformen aller Altersklassen, die Qualifizierung,Talentförderung sowie das Schiedsrichterwesen.

Annette Kaul leitet seit 2013 die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in der BFV-Geschäftsstelle. 2021 übernahm die akademische PR-Beraterin außerdem das Marketing und Sponsoring. In der Funktion als stellvertretende Geschäftsführerin unterstützt die 36-Jährige Karlsruherin die beiden Geschäftsführer und ist wie bereits in den vergangenen Monaten für die Betreuung der ehrenamtlichen Führungsgremien Präsidium und Verbandsvorstand zuständig und fungiert als deren Sprecherin.

Präsident Ronny Zimmermann: „Nach der Erkrankung von Uwe Ziegenhagen und der schwierigen Zeit mit all den Komplikationen durch Corona haben wir die ersten Wochen des Jahres genutzt, um unsere Geschäftsleitung zu komplettieren. Gerade die vergangenen gut zwei Jahre haben gezeigt, dass ein breiter aufgestelltes, gut funktionierendes Führungsteam die beste Lösung für die Zukunft ist. Annette Kaul und Felix Wiedemann haben zurückliegend ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen können und werden dies in ihren neuen Rollen ganz sicher bestätigen. Der dritte im Bunde, Sascha Döther, ist ein Insider im positivsten Sinn des Wortes. Er komplettiert dieses Trio perfekt, so dass wir für die anstehenden Herausforderungen gewappnet sind. Uwe Ziegenhagen drücken wir nach wie vor fest die Daumen für eine hoffentlich vollständige Genesung und werden mit ihm auf Basis der dann gegebenen Möglichkeiten die Einbindung in die Geschäftsstelle besprechen.“

Ziegenhagen hatte die Geschäftsführung im BFV 2011 von Siggi Müller übernommen. bfv

