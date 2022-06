Die C-Juniorinnen des SC Klinge Seckach haben den Badischen Pokal gewonnen. Beim in Waghäusel sahen die Zuschauer gegen den SV Kickers Büchig eine spannende Partie. Seckach lag schnell mit 0:2 zurück, doch Pia Schmidt in der 21. Minute und Emily Zytke sieben Minuten vor Ende der regulären Spielzeit sorgten für das 2:2. Die Verlängerung blieb torlos, so dass die Entscheidung im Neunmeterschießen fallen musste. Dabei hatte Klinge das Glück auf seiner Seite und gewann am Ende mit 5:3. Bild: BFV

