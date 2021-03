Die Lage ist kompliziert. Nicht nur für den Fußballbezirk Hohenlohe. Aber gerade bei den Kickern ist das Hoffen auf eine Fortsetzung der Saison noch groß.

Der Hohenloher Bezirksspielleiter Hartmut Megerle sieht derzeit aber viele Probleme und ist deshalb derzeit eher skeptisch ob einer möglichen Wiederaufnahme des Spielbetriebs. „Es gibt ja gefühlt jeden Tag etwas Neues“, sagt Megerle. „Momentan ist bei uns an kein Training zu denken. Gerade, weil unser Bezirk drei Landkreise umfasst, die unterschiedliche Inzidenzen haben. Ich habe größte Bedenken, dass wir diese Saison nochmal spielen können. Selbst wir in Hohenlohe können ja nur wieder mit einem Spielbetrieb anfangen, wenn mit genügend Vorlauf alle drei Landkreise wieder voll trainieren und spielen dürfen“, sagt Megerle.

Und in genau diesem Punkt liegen die Zahlen momentan ja extrem weit auseinander. „Was passiert, wenn ein Spielbetrieb in einigen Bezirken möglich wäre und in anderen nicht?“, fragt Megerle. „Dafür braucht es Lösungen. Das ist im Moment eine sehr ungute Situation für den Fußball und den Sport allgemein. Die Deadline wird jetzt irgendwann um Ostern sein. Wenn bis dahin alle wieder anfangen können, im Freien zu trainieren, könnte es gehen. Sonst wird es nichts mehr“, sagt Megerle.

Auch er meint, dass mindestens vier Wochen Vorbereitung auf den Re-Start benötigt werden, damit das Verletzungsrisiko nicht zu groß wird. „Wir warten derzeit noch ab“, sagt Megerle. „Aber falls es möglich ist, dass wir wieder spielen können, sind die Terminlisten schnell angepasst. Und auch die Vereine sind da ja flexibel. Das Übelste wäre halt, wenn es in bestimmten Regionen geht und in anderen nicht“, so der Bezirksspielleiter. rst