Bezirksdialog wird vorerst ausgesetzt

Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung der Corona-Neuinfektionen in Baden-Württemberg hat das Präsidium des Württembergischen Fußballverbandes (WFV) die Planungen für eine Entscheidung hinsichtlich einer Verbandsstruktur-Reform neu bewertet. So werden die weiteren vier von insgesamt fünf Bezirksdialogen bis auf weiteres ausgesetzt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Es ist uns ein zentrales Anliegen, in einem ersten Schritt im Rahmen von Bezirksdialogen mit den Bezirksvorständen in den Austausch zu gehen. Unter den aktuellen Umständen erscheint es uns jedoch nicht vertretbar, Veranstaltungen mit mehr als 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmern in geschlossenen Räumen durchzuführen. Gleichzeitig sehen wir die Notwendigkeit des persönlichen Austausches, um die strukturellen Anpassungen zu erläutern und dabei offene Fragestellungen zu klären“, erläutert WFV-Präsident Matthias Schöck.

Der erste Bezirksdialog hat in der vergangenen Woche noch stattgefunden- In Eislingen waren 30 Vertreterinnen und Vertretern der Bezirke Donau/Iller, Neckar/Fils und Ostwürttemberg zusammengekommen. Dabei waren sich die Bezirks-Vorstandsmitglieder einig und sprachen sich einstimmig sowohl für die Anpassung des Spielsystems als auch für eine entsprechende Anpassung der Verbandsstrukturen aus.

Die weiteren Bezirksdialoge in Hohentengen für die Bezirke Bodensee, Donau, Riß), in Gärtringen für Böblingen/Calw, Nördlicher Schwarzwald und Stuttgart, in Ilsfeld für Enz/Murr, Hohenlohe, Rems/Murr und Unterland sowie in Balingen für Alb, Schwarzwald, Zollern sollen zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Am inhaltlichen Fahrplan für die Entscheidung über eine Anpassung des Spielsystems und der Verbandsstruktur soll indes festgehalten werden. Nachdem die Ergebnisse der Bezirksdialoge eine wesentliche Grundlage für die Entscheidung über die Einberufung des außerordentlichen Verbandstags bilden, wird auch diese nicht im Rahmen der Beiratssitzung am 11. Dezember getroffen werden. So wird der Beirat zu seiner traditionellen Jahresabschluss-Sitzung wie im Vorjahr nur virtuell tagen können.

Weiterhin wird daran festgehalten, die vorgelagerten Zusammenkünfte (Bezirksdialoge, Vorstands- und Beiratssitzungen, Delegiertenbesprechungen) in Präsenz zu organisieren. Über die Einberufung eines außerordentlichen Verbandstags wird in Abhängigkeit von den Entwicklungen des Corona-Infektionsgeschehens entschieden werden. Angestrebt wird die Durchführung eines außerordentlichen Verbandstages bis zum Spieljahresende, um an dem bisherigen Zeitplan festhalten zu können. hb