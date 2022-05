B1: Mit dem Heimsieg im Topspiel gegen Edelfingen hat Billingsbach den Spitzenplatz zurückerobert. Die Billingsbacher müssen nun im Fernduell mit Dörzbach/K. die schwere Auswärtsaufgabe beim Fünften Mulfingen II/H. II lösen. Auch die Dörzbacher stehen beim Siebten Elpersheim vor einer Bewährungsprobe. Etwas an Boden verloren hat Edelfingen, das nun im Derby gegen Löffelstelzen/Bad Mergenth. II unter Zugzwang steht. Creglingen II/Bieberehren möchte Schrozberg wie im Hinspiel trotzen, Althausen/N. gegen Kupferzell für die 2:5-Pleite im Hinspiel Revanche nehmen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

B4: Wachbach II kann nach seinem Derbysieg gegen Weikersh./Sch./L. II weiter nach oben schauen. Es gilt nun die Auswärtshürden in Altenmünster und in Weißbach zu nehmen. Zusätzlich hofft man auf Nachbarschaftshilfe der SGM, die in Weikersheim Spitzenreiter Untermünkheim II und in Schäftersheim den Zweiten Dünsbach zu Gast hat. HW

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2