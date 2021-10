Betätigt sich der VfR erneut als Favoritenschreck?

Gegen eine weitere Spitzenmannschaft der Verbandsliga Nordbaden geht es am morgigen Samstag, 30. Oktober, für den VfR Gommersdorf. Die Reise geht zu Tabellenführer SV Spielberg.

Viel Lob für den VfR

Sowohl die Gommersdorfer als auch die Spielberger hatten am vergangenen Wochenende sportlich ihre besonderen Erlebnisse. Die Jagsttäler erkämpften sich ein 1:1 gegen den VfR Mannheim. Der SV Spielberg dagegen hatte ein Negativerlebnis besonderer Art. Nach 18 Spielen saisonübergreifend kassierten die Karlsbader wieder mal eine Niederlage (2:5 gegen Eppingen).

Nach der Partie gegen den VfR Mannheim erhielt die ganze Mannschaft des VfR Gommersdorf viel Lob. Die Abwehr um die beiden Innendecker Patrick Mütsch und Niklas Breuninger warf sich mit ihrer ganzen Leidenschaft in Schüsse. Durch ständiges Stören im Aufbau unterband die Gommersdorfer Defensive einige Male gut gemeinte Zuspiele der Mannheimer schon im Voraus. Die Folge war, dass die Mannheimer das Spiel in die Breite zogen und dadurch meist an Tempo verloren. Dass diese Spielweise der Jagsttäler an die Substanz jedes Einzelnen ging, zeigte sich in den letzten Minuten, als die Hogen-Elf schwer unter Druck kam. Doch auch diese Drangphase überstanden die Gommersdorfer auch dank einer sehr guten Leistung ihres Torhüters Dennis Petrowski und Niklas Breuninger, der reihenweise Kopfballduelle für sich entschied.

Wie schon gegen den VfR Mannheim gilt für die Gommersdorfer jetzt dasselbe. Sie können ohne Druck in die Partie gehen, denn sie haben nichts zu verlieren und können ganz befreit und locker das Spiel angehen. Beim SV Spielberg hofft man, dass einige verletzte oder erkrankte Spieler ins Aufgebot zurückkehren werden. Von den 33 bisher erzielten Toren hat das Sturm-Trio Fabian Geckle (13), Claudio Ritter (7) und Nico Plattek (5) mehr als drei Viertel erzielt. Den Radius dieser Drei einzuschränken, das wird die Hauptaufgabe der Gommersdorfer Defensive sein.

Eine Besonderheit gibt es an der Seitenlinie: VfR-Trainer Peter Hogen war in der Saison 2016/17 und bis zum 30. Oktober 2017 für insgesamt 43 Spiele Trainer beim damaligen Oberligisten SV Spielberg. Auf den Tag genau vier Jahre nach der Trennung sieht man sich nach vier Jahren jetzt wieder.