Besonderheit der „Kreuzeichen-Bilanz“

Der erste Pflichtspielsieg seit der Winterpause hat gut getan. Nun reist der Fußball-Oberligist FSV Hollenbach am Samstag zum SSV Reutlingen (Spielbeginn 15.30 Uhr). Zum Start ins Jahr holten die Gastgeber vier Punkte, spielten gegen den SV Oberachern 0:0, gewannen zu Hause 1:0 gegen den FV Ravensburg und verloren nun zuletzt 1:5 beim ATSV Mutschelbach. Mit 30 Punkten haben die Reutlinger nun nur noch zwei Punkte mehr auf dem Konto als Hollenbach.

„Wir haben uns für den Aufwand belohnt“, sagte ein glücklicher Trainer Dirk Prediger nach dem 2:0 des FSV gegen Göppingen. Zum dritten Mal führte die Mannschaft unter seiner Regie, zum ersten Mal sprang nun ein „Dreier“ dabei raus. „Wir haben endlich mal gut verteidigt“, nannte Prediger den Grundstein zum Erfolg. In der Defensive unterliefen den Hollenbachern keine gravierenden Fehler. Außerdem setzte das Team den vorgegebenen Matchplan um. Und Prediger selbst bewies bei den Wechseln ein gutes Händchen. Für Noah Krieger stürmte gegen Göppingen Benjamin Kurz über die rechte Außenbahn und erzielte prompt in der zweiten Minute das Führungstor. Der eingewechselte Krieger war dann der Schütze des zweiten Treffers.

Sieg stärkt den Optimismus

So meinte dann auch „Manager“ Karl-Heinz Sprügel: „Wir haben davor gegen drei Mannschaften, die hinter uns stehen nicht gewonnen. Jetzt können wir etwas beruhigter nach Reutlingen fahren. Der Sieg war ganz wichtig und gibt Optimismus für die nächsten Spiele. Auf die Leistung können wir aufbauen.“

Das Hinspiel entschieden die Hollenbacher knapp mit 1:0 für sich. Doch nun geht es eben ins Stadion an der „Kreuzeiche“. Und die Spiele dort sind immer besonders. Aber eine Tatsache sollte zusätzlich Mut machen in Reutlingen verlor der FSV dort bisher noch kein Spiel – allerdings fand das vorerst letzte 2017 in Reutlingen statt – aus dem Team von damals stehen aber einige Spieler wie Michael Kleinschrodt oder Torhüter Philipp Hörner noch im Hollenbacher Kader. Nicht zu vergessen Trainer Prediger, der ein Jahr in Reutlingen spielte. „Ich kenne das Stadion, habe noch mit einigen zusammengespielt, ich freue mich schon darauf.“

Prediger ist ein „Ex“

Der Coach warnt vor dem Gegner: „Das Ergebnis gegen Mutschelbach trügt. Reutlingen hätte eigentlich 3:0 führen können, dann geht das Spiel in die andere Richtung. Das ist eine spielstarke aber junge Mannschaft. Wenn sie ihr Talent auf den Platz bringt, ist sie sicher unter den Top sechs anzusiedeln.“

Für zusätzliche Brisanz sorgt die Tabellensituation, denn beide Mannschaften könnten sich mit einem Sieg etwas von den Abstiegsrängen entfernen. Nach dem Erfolg gegen Göppingen steht der FSV mit 28 Punkten auf Platz elf. Doch die Sport-Union Neckarsulm ist auf Platz 15 nur drei Zähler entfernt. Im Gegenzug ist aber auch der FC Holzhausen auf Rang sieben mit 31 Punkten in den Abstiegskampf verstrickt. Alles ist eng zusammen. Deshalb sagt Manager Karl-Heinz Sprügel: „Klar ist, dass es ein Kampf bis zum Schluss wird.“