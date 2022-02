Bereit, um Rückkehr in die Oberliga zu realisieren

Die Winterpause neigt sich dem Ende zu: Am Samstag um 14 Uhr steht für den Verbandsligisten FSV Hollenbach das Nachholspiel gegen den VfB Neckarrems an. „Ich denke, dass diese Saison auf jeden Fall durchgezogen wird“, sagt Trainer Martin Kleinschrodt.

Damit es so sorgenfrei wie möglich funktioniert, haben die Hollenbacher wegen der Corona-Pandemie auch einige Vorsichtsmaßnahmen getroffen. „Wir testen uns vor jeder Trainingswoche“, sagt Kleinschrodt. Denn eine Befürchtung schwingt in diesen Tagen mit. „Wir müssen damit rechnen, dass wir nicht richtig planen können“, sagt der Trainer. „Bisher hatte man Mitte der Woche schon eine Aufstellung im Kopf. Jetzt muss man flexibel sein, weil jederzeit kurzfristig etwas passieren kann.“ Infektionen könnten den kompletten Plan durcheinander bringen.

Mit Julian Wild hat der FSV im Winter einen Neuzugang für die Offensive bekommen, Robin Dörner, der fast die komplette Vorrunde ausfiel, ist praktisch auch ein Neuer. Dafür bereitet Kleinschrodt Jonas Limbach etwas Kopfzerbrechen. Der Mittelfeldspieler fiel schon Ende der Hinrunde lange aus, war dann in der Wintervorbereitung wieder mit dabei, verletzte sich aber erneut. Am Samstag sind zudem Boris Nzuzi (Mittelfuß) und Arne Schülke fraglich. Ansonsten steht dem Coach der komplette Kader zur Verfügung.

Der Trainer ist zufrieden

Insgesamt ist der Trainer mit der Vorbereitung und auch mit den Testspielen zufrieden. „Die Jungs haben gut mitgezogen. Das hat mir gefallen. Aber die Ergebnisse will ich nicht überbewerten. Wichtig ist es am Wochenende. Da geht es wieder um Punkte und anders zur Sache“, sagt Kleinschrodt.

Während sich bei den Hollenbachern in der Winterpause nur wenig verändert hat, kommt Neckarrems mit einem neuen Spielertrainer in die „Jako Arena“. Markus Koch wurde entlassen, nun hat Sebastian Rief das Sagen. „Die stehen mit dem Rücken zur Wand, da trifft man solche Entscheidungen“, sagt Kleinschrodt. Der Gegner steht vor dem Rückrundenauftakt auf Platz 19.

Aber mit dem Gegner will sich Kleinschrodt nicht beschäftigen. „Ich habe mit meiner Mannschaft genügend zu tun“, sagt er. „Wir wollen jetzt einfach punkten. Da will ich volle Konzentration von den Jungs. Aber wir wissen, was auf uns zukommt.“ Und gerade in den Vorbereitungsspielen zeigten sich die Hollenbacher zuletzt in Torlaune. Vor allen Lorenz Minder glänzte durch große Spielfreude. Der Coach rechnet nun mit einem Fünfkampf um die ersten beiden Plätze, in dem es bis zum Schluss spannend bleibt. „Ich glaube nicht, dass sich eine Mannschaft absetzen wird“, sagt Kleinschrodt.

