Benjamin Heilig neuer Spielertrainer

Schon vor rund drei Wochen hat Benjamin Heilig, der neue Coach der Spielgemeinschaft Hardheim/Gerichtstetten (Fußballkreis Buchen), den Trainingsbetrieb mit seiner Mannschaft aufgenommen. Am Freitag war die offizielle Vorstellung.

AdUnit urban-intext1

Heilig ist kein Unbekannter im Erftal. Jahrelang schnürte der B-Lizenz-Inhaber selbst die Kickschuhe für die SG Erfeld/Gerichtstetten. Auch beim Zusammenschluss mit Hardheim und Bretzingen im vergangenen Jahr war er bereits als Spieler dabei. „Er kennt alle seine Schützlinge und weiß, wie er sie anpacken muss“, sagt Rolf Reinbold, Spielausschuss des SV Bretzingen.

Obwohl die Saison 2020/21 annulliert wurde, es keine Auf- und Absteiger gibt, macht die „SG“ nicht von ihrem Kreisliga-Spielrecht gebrauch, sondern meldet freiwillig in der Kreisklasse A. „Wir haben uns lange Gedanken gemacht. Sportlich ist das natürlich schade, aber wir müssen realistisch sein. Wir hatten im vergangenen Jahr schon viele Probleme, und die Mannschaft ist sehr jung. Wir tun uns in der A-Klasse leichter“, sagt der neue Trainer. Der Fokus soll, wie Benjamin Heilig betont, auf dem Nachwuchs liegen. „Ich werde zwar als Spielertrainer fungieren, will aber, dass die Jungen spielen“, ergänzt er. Der Kader für die Runde umfasse rund 20 Spieler.

Die vorige Saison sollte, so die Verantwortlichen damals in den FN, nur ein „Übergangsjahr“ werden, um nun mit dem neu gegründeten Verein SG Erftal an den Start zu gehen. Da Spielgemeinschaften jedoch bis zur A-Klasse noch zugelassen sind, muss erst mal kein neuer Verein gegründet werden.

AdUnit urban-intext2