Beim Trainer ist jetzt der Ehrgeiz geweckt

Eine englische Woche ist vorüber und schon steht für den württembergischen Fußball-Verbandsligisten FSV Hollenbach die nächste auf dem Programm. Am Mittwochabend kommt der Oberligist FV Ravensburg zum WFV-Pokal-Achtelfinale in die „Jako Arena“. Anstoß ist um 17.30 Uhr.

„Da sind wir nicht der Favorit“, sagt Manager Karl-Heinz Sprügel mit einem Lächeln. „Es kommt ein Oberligist. Und unser Fokus liegt auf der Runde, nicht auf dem Pokal.“ Allerdings haben die Hollenbacher eine gute Bilanz aus gemeinsamen Oberliga- und Verbandsligazeiten mit Ravensburg. Neun Mal standen sich die beiden Teams seit 2010 gegenüber. Nur eine Partie gewannen die Gäste. Auch nur ein Unentschieden gab es.

Locker ins Spiel

Wer Hollenbachs Trainer Martin Kleinschrodt kennt, der weiß, dass im Pokalspiel gegen einen Oberligisten sein Ehrgeiz geweckt ist. © Robert Stolz

Trotzdem sagt Sprügel: „Dem Spiel sehe ich locker entgegen. Wenn wir weiterkommen ist es okay. Aber ich nehme jedes Ergebnis, egal wie es ausfällt. Auch wenn es ein guter Test gegen einen Oberligisten ist.“ Schließlich ist das Hollenbacher Ziel der Wiederaufstieg.

„Das Spiel nehmen wir mit“, sagt der verletzte Boris Nzuzi. Aber eben locker und ohne Siegzwang. Es tut der Mannschaft gut, mal locker aufspielen zu können. „Ich würde die Spieler zum Einsatz bringen, die bisher noch nicht zum Zug gekommen sind“, sagt Sprügel. Auch Trainer Martin Kleinschrodt kündigte an, etwas durchwechseln zu wollen. Wegen der Belastungssteuerung. „Unser Fokus liegt ganz klar, darauf, am Ende der Saison auf einem der ersten beiden Plätze der Verbandsliga zu stehen“, sagt Sprügel. Deshalb ist für ihn auch das Auswärtsspiel am Samstag beim 1. FC Heiningen von größerer Wichtigkeit.

Doch bei Trainer Martin Kleinschrodt ist auch der Ehrgeiz geweckt. Bisher vor dieser Saison schied er drei Mal in der ersten Pokalrunde bereits aus. Nun würde er gerne soweit kommen wie möglich. Wenn aber ein Oberligist die Endstation sein sollte, kann auch er damit leben.