Beide Trainer machen weiter

Sehr gefreut haben sich die Verantwortlichen beim SC Billingsbach (Kreisliga B Hohenlohe, Staffel 1) über die Zusagen von Trainer Christian Schneider und Co-Spielertrainer Rafael Götz für die kommende Saison 2021/2022, die durch die lange Pause sicher nicht ganz einfach wird. „Nicht nur sportlich, sondern vor allem auch menschlich passen beide super zum FC“, so Abteilungsleiter Marcel Haag. Vorstand Michael Hofmann gefällt „neben dem nötigen sportlichen Ehrgeiz, auch die Identifikation zum Verein“. Als Beispiel nennt er „dass beide am Vereinsleben teilnehmen und von sich aus auch zu Arbeitsdiensten anbieten“. Sportlich will man endlich wieder auf den Platz und sich auf die kommende Runde gut vorbereiten, an die vergangene Saison anknüpfen und wieder oben mitspielen. tr

AdUnit urban-intext1