Bei Markelsheim/Elpersheim läuft’s

Im Halbfinale des ebm-papst-Bezirkspokals Hohenlohe der Herren stehen sich am Mittwoch, 3. Mai die SGM Markelsheim/Elpersheim und die TSG Öhringen (in Elpersheim) sowie die SG Sindringen/Ernsbach und die SGM SSV/Spfr. Schwäbisch Hall II (in Ernsbach) gegenüber. anstoß ist jeweils um 18.30 Uhr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Erreichen des Halbfinals ist für die SGM Markelsheim/Elpersheim jetzt schon der bisher größte Erfolg im Pokalwettbewerb. Und da es auch in der Verbandsrunde gut läuft (die Elf um Spielertrainer Sascha Silberzahn führt die Tabelle mit sieben Punkten Vorsprung an und steht kurz vor der Rückkehr in die Bezirksliga), hat man gute, zumindest aber Außenseiterchancen, um ins Endspiel zu gelangen. Die SGM Markelsheim/Elpersheim setzte sich gegen Tiefenbach (B2), Tüngental (A1), Untermünkheim II (B4), Amrichshausen (A3) und Waldtann (Bezirksliga) durch.

Mit der TSG Öhringen, von deren Platz 15 in der Bezirksliga man sich nicht täuschen lassen darf, hat die SGM aber nun eine ausgebuffte Mannschaft aus der Bezirksliga in Elpersheim zu Gast, die auch mehrjährige höherklassige Erfahrung besitzt. Die TSG schaltete mit Untermünkheim, Niedernhall/Weißbach und Gaildorf drei Bezirksligisten aus und gewann bei der SGM Jagstheim/Onolzheim (B2) und dem SC Bühlertann (A2).

Endspiele in Crailsheim

Mehr zum Thema Der Spieltag im Fußballbezirk Hohenlohe Markelsheim/Elpersheim baut Vorsprung aus Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Kreisliga A Hohenlohe, Staffel 3 Apfelbach/H. hoch motiviert Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Kreisligen B Schrozberg klarer Favorit Mehr erfahren

Mittlerweile steht auch der Austragungsort für das Finale des Bezirkspokals fest, das wie üblich an Christi Himmelfahrt (Donnerstag, 18. Mai) stattfindet. Das Crailsheimer Schönebürgstadion ist um 14 Uhr Schauplatz des Finales der Frauen. Um 16.30 Uhr folgt dann das Finale der Männer.