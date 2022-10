Bei Anadolu hofft man auf den Umschwung

Mit einer klaren 0:3-Niederlage musste der 1. FC Umpfertal II sein Gastspiel beim TuS Großrinderfeld II beenden. Nun gilt es, diese Scharte sofort wieder auszumerzen und nach vorne zu schauen. Die Zeichen hierfür stehen ausgesprochen gut, denn im Lokalderby gegen die SpG Unterschüpf/Kupprichhausen II ist man der klare Favorit und wird dies auch zu nutzen wissen. Die Gäste stehen mit fünf Niederlagen und einem Sieg auf dem vorletzten Tabellenplatz. Hieran dürfte sich auch am kommenden Wochenende wenig ändern.

Einen ähnlich schweren Stand dürfte auch die SG RaMBo II bei ihrer Begegnung gegen die SpG Windischbuch/Schwabhausen II haben. Die Gäste befinden sich mit der optimalen Punktzahl aus vier Spielen und einem exzellenten Torverhältnis auf dem Sprung an die Tabellenspitze. Nachdem die Hausherren erst drei Partien absolviert haben, trügt der augenblickliche drittletzte Tabellenstand zwar etwas, doch dürfte dies an der klaren Überlegenheit der Gäste nicht wirklich etwas ändern. Alles deutet auf einen klaren Sieg des Gastes hin.

Wenn auch der FC Eichel II im Lokalderby gegen den Spitzenreiter SVV Wertheim eine knappe Niederlage einstecken musste, so könnte man gegen den Tabellenzweiten FV Brehmbachtal II wieder in die Erfolgsspur gelangen. Vorausgesetzt man mobilisiert alle Kräfte und findet zur alten Heimstärke zurück. Den Gästen dürfte der nicht erwartete Punktverlust gegen den SV Anadolu Lauda noch in den Knochen hängen und sie vielleicht für die Attacken der Hausherren anfälliger machen. Anderseits verfügen die Brehmbachtaler über eine stabile Abwehr, die bislang einen äußerst sicheren Eindruck machte - so wäre auch ein Remis keine große Überraschung.

Der eher überraschende Punktgewinn beim Gastspiel des SV Anadolu Lauda im Brehmbachtal nährt bei den Hausherren die Hoffnung, auch im Heimspiel gegen den SV Nassig III etwas Zählbares zu holen. Die Hoffnung hierauf ist nicht ganz unberechtigt, denn auch die Gäste konnten bisher noch nicht überzeugen und stehen mit lediglich vier Punkten aus fünf Spielen auf dem viertletzten Tabellenplatz. Sollten die Gastgeber ihre Leistung vom Sonntag wiederholen können, wäre zumindest ein Unentschieden durchaus im Bereich des Möglichen. Bei einem Sieg könnte man sogar die „Rote Laterne“ abgeben.