Begegnungenterminiert

Die neuen Corona-Verordnungen von Baden-Württemberg ermöglichen den Nachwuchskickern im Fußballkreis unter bestimmten Bedingungen neben dem Trainingsbetrieb auch wieder Begegnungen unter „Wettkampfbedingungen“. Unter diesen Voraussetzungen hat sich der Kreisjugendausschuss des Fußballkreises Tauberbischofsheim nach Abstimmung mit den beteiligten Vereinen relativ kurzfristig dazu entschlossen, den Kreispokalwettbewerb der Saison 2020/21 fortzusetzen und spätestens bis Mitte Juli die Kreispokalsieger bei den A-, B-und C-Junioren zu küren. Dabei sieht der von Pokalspielleiter Bernd Schmid, erstellte Spielplan in den einzelnen Altersklassen folgenden Ablauf vor:

AdUnit urban-intext1

A-Junioren

Am vergangenen Samstag (19.6.) wurden in dieser Altersklasse das Viertelfinale ausgetragen, wobei aus nachvollziehbaren Gründen nicht alle qualifizierten Teams an den Start gingen. Während deshalb die Jugendspielgemeinschaft (JSG) Lauda/Grünsfeld und die JSG Wildbach Maintal/Nassig „kampflos“ die nächste Runde erreichten, behielt die JSG Reicholzheim/Külsheim/Hundheim-St. gegen die JSG Umpfertal/Assamstadt mit 2:1 die Oberhand und qualifizierte sich ebenso wie die JSG Mittleres Taubertal (2:0 gegen die JSG Oberbalbach/Königshofen/Edelfingen) für das Halbfinale. Mit der Vorschlussrunde geht es bereits am Dienstag, 22. Juni, mit folgenden Partien weiter: JSG Reicholzheim – JSG Lauda, Beginn 18 Uhr, Sportgelände FC Dörlesberg, JSG Wildbach - JSG Mittleres Taubertal, Beginn 19 Uhr, Sportgelände FC Rauenberg. Die Sieger dieser beiden Begegnungen tragen am Samstag (26. Juni, 15.30 Uhr) das Finale aus.

B-und C-Junioren

Noch etwas mehr Vorbereitungszeit verbleibt den jeweils noch acht im Pokalwettbewerb verbliebenen B-und C-Juniorenteams, denn ihre Viertelfinalspiele sind ausnahmslos für Samstag, 3. Juli, terminiert. Allerdings geht’s dann auch gleich drei Tage später mit dem Halbfinale weiter und spätestens Mitte Juli sollen dann die Pokalsieger 2021 feststehen.

Die Verantwortlichen um Kreisjugendleiter Hubert Dick hoffen auf einen reibungslosen und störungsfreien Ablauf der Pokalspiele und erinnern nochmals an die Hygienekonzept, welchen Zutritt, Abstandshaltung, Hygienemaßnahmen, Datenerhebung, Masken- und ggf. Testpflicht etc. regeln. (kja)

AdUnit urban-intext2