Bayern eine Nummer zu groß

2000 Zuschauer strömten ins Dietmar-Hopp-Stadion, wo sich die TSG Hoffenheim in der Damen-Bundesliga dem FC Bayern München mit 2:4 (1:2) geschlagen geben musste. Zwar gingen die Hoffenheimerinnen vor toller Kulisse durch Tine De Caigny in Führung (14.), doch der amtierende Deutsche Meister spielte stark auf, traf doppelt (18., 28.) und ließ weitere Chancen ungenutzt. Nach der Pause kam das Team von Chef-Trainer Gabor Gallai deutlich besser in die Partie und Chantal Hagel sorgte für den verdienten Ausgleich (63.). Die Gäste schlugen aber schnell zurück (68.), der letzte Treffer in einem munteren Aufeinandertreffen fiel in der Nachspielzeit für den FC Bayern (90. +3). „In der ersten Hälfte können wir froh sein, dass Bayern nicht schon für klare Verhältnisse sorgt“, so TSG-Trainer Gallai zum Spiel. „Dass unser Gegner uns am Leben gelassen hat, wollten wir nach der Pause nutzen. Wir waren dann sehr engagiert und ich war selbst überrascht, was wir alles noch im Tank hatten. Das Ziel war, erhobenen Hauptes den Platz verlassen zu können, das haben wir durch den Auftritt in der zweiten Hälfte geschafft.“

