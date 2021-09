Bausts Hammertor bringt den „Dreier“

Gommersdorf – Heddesheim 1:0

Gommersdorf: Petrowski- Bender, Mütsch, Breuninger, Geissler- Walter (63. Cebulla), Herrmann, Gärtner, Schmidt (90., Scheifler)- Vollmer, Baust

Markus Gärtner (l.) macht Druck auf den Gegenspieler. © Martin Herrmann

Heddesheim: Broll - Adamek (46., Özdemir), Zeric, Baltaci, Malburg, Weber (55., Lerchl), Lo Porto (46., Fetzer), Malchow, Vlahov (65., Sterzing), Lorenz, Gebhardt

Tor: 1:0 (27.) Jann Baust. – Schiedsrichter: Pascal Rastetter (Karlsruhe). – Zuschauer: 150.

Der VfR Gommersdorf hat Charakter gezeigt und nach der 0:5-Niederlage beim Tabellenführer ATSV Mutschelbach nun verdient mit 1:0 gegen den FV Heddesheim gewonnen. „Im Feldspiel waren die Heddesheimer uns schon überlegen, aber echte, gute Torchancen hatten nur wir“, sagte nach der Partie der Gommersdorfer Mittelfeldspieler Dennis Herrmann. Und wie er Recht hatte. Die Gäste kamen zwar oft über die Flügel, aber in der Mitte war ein ums andere Mal für die FV-Angreifer Endstation. Auch als der einstige Torjäger Patrick Fetzer im zweiten Abschnitt eingewechselt wurde, waren meist die kampfstarken Patrick Mütsch, Dennis Herrmann und Niklas Breuninger im Zentrum zur Stelle und klärten.

Nach einer Ecke für den VfR kam Niklas Breuninger (6.) zum Kopfball, doch bekam er zu wenig Druck dahinter. Beide Mannschaften versuchten zügig nach vorne zu spielen. Intensive Zweikämpfe in einem insgesamt fairen Rahmen prägten die ersten 20 Minuten. Nach einem Eckball für die Platzherren traf Jann Baust (27.) zum 1:0 für die Platzherren. Er kam am langen Pfosten zum Schuss und nutzte das mit einem „Hammertor“ in den Winkel zur Führung für die Platzherren. Die Gäste hatten bis zur Halbzeit die Partie im Griff. Angriff auf Angriff rollte auf das Gommersdorfer Gehäuse. Gleich mehrere Eckbälle der Gäste verpufften aber im Niemandsland. Gommersdorf konnte in dieser Phase sich nicht konsequent befreien und verloren zu früh den Ball in der Vorwärtsbewegung.

Kurz nach der Halbzeit hatten die Gäste Glück, als Jann Baust (48.) mit seinem Schuss nur die Querlatte traf. Die Heddesheimer spielten weiter nach vorne und gaben über lange Phasen der zweiten Hälfte den Ton an. Doch Tormöglichkeiten waren rar gesät bis überhaupt nicht aufzuzählen. Gommersdorf verlegte sich auf Konter und die hatten es in sich. Gleich mehrmals hatten die Platzherren die Möglichkeiten um einen weiteren Treffer zu erzielen. Die größte hatte Dennis Vollmer (73.), als er ganz knapp am Pfosten den Ball vorbeischob: „Ich habe den Ball nach dem Zuspiel in die Gasse nicht sauber mitgenommen. Schade. Wir hätten die Schlussviertelstunde viel leichter angehen können.“ Dass niemand in dieser Klasse verwundbar ist, hat wieder dieser Spieltag gezeigt.

Der 1:0-Sieg des VfR Gommersdorf war enorm wichtig für die Jagsttäler. „Gegen keinen Gegner ist man ohne Chance, das hab ich auch heute festgestellt“, sagte nach der Partie VfR-Fan Günther Geissler mit einem zufriedenen Lächeln im Gesicht.

