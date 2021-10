Baust trifft dreimal und Petrowski hält wieder einen Elfmeter

Friedrichstal – Gommersdorf 2:5

Friedrichstal: Schuster, Kistner, Gucanin, Shaqiri, Jones, Ursin-Lima, Lopez-Fernandez, Rowlin (71. Sowe), Remus (77. Morlock), Tjjernas-Martinez, Argaw (53. Schnörringer)

Gommersdorf: Petrowski, Schuler (73. Cebulla), Breuninger, Mütsch, Geissler, Vollmer (91. Bauer), Weippert, Herrmann, Hespelt (40. Bender), Schmidt, Baust.

Tore: 1:0 (33.) Jose Carlos Tijemas-Martinez, 1:1 (37.) Jann Baust, 1:2 (49.) Dennis Vollmer, 1:3 (50.) Jann Baust, 1:4 (89.) Max Schmidt, 2:4 (90.) Jose Carlos Tijemas-Martinez, 2:5 (90.+1) Jann Baust. – Rote Karte: Shaqiri (50.). – Schiedsrichter: Niklas Hetzel (Mosbach). – Zuschauer: 90.

Das Chancenplus hatten die Jagsttäler von Beginn an. Beim Schlusspfiff stand es 5:2 für Gommersdorf. „Nach dem 3:1 und dem Feldverweis gegen die Platzherren müssen wir einfach konsequenter abschließen oder sauber zu Ende spielen“, sagte nach dem Sieg ein gut gelaunter VfR-Co-Trainer Tobias Scheifler. Zu schnell gingen die Bälle nach der 3:1-Führung oft verloren, erst gegen Ende waren der VfR nicht mehr aufzuhalten und siegten auch in dieser Höhe nicht unverdient.

Beide Mannschaften spielten ohne lange zu taktieren in der Anfangsphase nach vorne. Chancen gab es auf beiden Seiten. Jose Tijeras-Martinez (33.) machte nach einem nicht sauber geklärten Ball der VfR-Abwehr das 1:0. Trotz Überlegenheit und besseren Chancen lagen die Gommersdorfer plötzlich zurück. Doch nicht lange. Eine Unsicherheit im FC-Abwehrzentrum nütze nach einer genau getimten Flanke Jann Baust (37.) zum 1:1 aus.

In den ersten fünf Minuten nach der Pause entschieden die Gommersdorfer das Spiel für sich: Zunächst bediente Jann Baust den mit gelaufenen Dennis Vollmer (49.) und es stand 1:2. Knapp eine Minute später nützte Jann Baust den Durcheinander nach einem Zuspiel von Max Schmidt in der FC-Abwehr und brachte mit dem 3:1 den VfR auf die Siegerstraße. Obwohl für die Platzherren noch genug Zeit war, dem Spiel eine Wende zu geben erwies Xhevat Shaqiri seiner Mannschaft einen Bärendienst, den der Schiedsrichter nach einer Attacke gegen den Torschützen vom Platz stellte. VfR-Torhüter Dennis Petrowski (61.) wurde dann erneut zum Elfmeterkiller, als er den Foulelfmeter von Jones abwehrte. Die Jagsttäler kamen erst kurz vor Ende zu den weiteren Treffern. Nach einem Zuspiel von Jann Baust brauchte Max Schmidt (89.) nur noch den Fuß hinhalten – 1:4. Postwendend stellte Jose Tijeras-Martinez (90.) den alten Abstand wieder her. In der Nachspielzeit legte Max Schmidt nochmals auf und Jann Baust (91.) vollendete zum 5:2.