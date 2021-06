Baumann nach Zwickau

Fußball-Drittligist FC Würzburger Kickers vermeldet einen weiteren Abgang: Dominic Baumann wird die „Rothosen“ nach Ablauf seines Vertrags ablösefrei verlassen und zu Ligakonkurrent FSV Zwickau wechseln. Der Offensivspieler erhält bei den Westsachsen einen Vertrag bis zum 30. Juni.

Der 26-jährige Angreifer bringt eine Erfahrung von 117 Drittliga-, 34 Zweitliga- und 54 Regionalligapartien mit. Dabei gelangen ihm wettbewerbsübergreifend 41 Treffer.

© foto2press

FSV-Zwickau-Sportdirektor Toni Wachsmuth: „Mit Dominic Baumann bekommen wir einen flexiblen Stürmer der bereits in der 2. und 3. Liga gezeigt hat, dass er für Torgefahr sorgen kann. Seine Stärken hat er in engen und torgefährlichen Räumen, wo er auch gute Lösungen findet. Vom Spielertyp her passt Dominic sehr gut zu unseren bestehenden Angreifern.“

23 Tore erzielt

Der Offensivspieler bestritt insgesamt 143 Spiele im Trikot des FC Würzburger Kickers und erzielte dabei 23 Tore.

„Dominic Baumann ist ein sehr verdienter Spieler. Wir sind mit ihm aufgestiegen und haben den Toto-Pokal geholt. Ich habe mit ihm gemeinsam viele Spiele bestritten und kann mit Gewissheit sagen, dass er immer sein Herz auf dem Platz gelassen hat“, sagte der Vorstand Sport der Würzburger, Sebastian Schuppan und fügte an: „Ich möchte mich im Namen des gesamten Vereins für alles bedanken, was er in den letzten Jahren geleistet hat und wünsche ihm für seine Zukunft nur das Beste.“ pati/Bild: Frank Scheuring