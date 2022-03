Auswärts ungeschlagen bleiben

Nach Kreisliga und A-Klasse startet an diesem Wochenende auch die Kreisklasse B in die letzten Spiele der Hinrunde. Bereits am Samstag startet das Topspiel zwischen dem SV Buch-Brehmen und dem TSV Buchen II. Beide Teams kämpfen um den Aufstieg in die A-Klasse. Herausragend beim TSV II ist vor allem die Defensive – 0,6 Tore im Schnitt pro Partie kassierte die Buchener Zweitvertretung. Das ist Ligabestwert mit Tabellenführer Leibenstadt. Auf fremdem Platz verlor Buchen II noch keine Begegnung.

Vor den heimischen Fans hat der SV Buch-Brehmen acht Punkte liegen gelassen. Sechs Vorbereitungsspiele absolvierte der Gastgeber. Dabei gab es lediglich einen Sieg, zwei Unentschieden und drei Niederlagen. Um noch eine praktische Chance auf die ersten drei Plätze zu haben ist ein Sieg für Buch-Brehmen Pflicht. Buchen II absolvierte zwei Testspiele. Dabei gab es je einen Sieg und eine Niederlage. Buchen II hat zumindest die Absicherung des Relegationsplatz in der eigenen Hand. Gewinnt man die verbleibenden drei Partien, ist dem TSV der dritte Rang nicht mehr zu nehmen.

Wegducken geht für Buch/B. im Topspiel gegen Buchen II nicht. © Martin Herrmann

Am Sonntag ist dann auch Tabellenführer Leibenstadt im Einsatz. Gewinnt der FVL alle seine verbleibenden Spiele ist ihm der erste oder zweite Platz nicht mehr zu nehmen. Das muss das Ziel für Leibenstadt sein. Drei Punkte gegen Großeicholzheim/Seckach II sind daher fest eingeplant.

Die SpG Krautheim/Westernhausen II möchte den zweiten Rang mit einem Sieg gegen Eubigheim verteidigen. Die SpG hat die zweitbeste Offensive der Liga. mag