Ausgleich fällt in der Nachspielzeit

1. FC Umpfertal – TSV Tauberbischofsheim 3:3

Umpfertal: Mohr, Krenz, Fischer (85. Beier), Dölzer, F. Dürr (90. Pehlivan), M. Dürr, Lorenz, Ondrasch, Spingler, Kuntschik (86. Holler), Tunga.

Tauberbischofsheim: Wörner, Rodemers, Kircher, Lotter (58. Pilionis), Gimbel (85. Olt), Stockmeister (63. Breitenbach), Wolter (46. Shynkevich), Hilbert, Berberich, Väth, Sexlinger.

Tore: 0:1 (10.) Andre Berberich, 1:1 (36.) Janik Ondrasch, 2:1 (50.) Lukas Kuntschik, 2:2 (58.) Paul Rodemers, 2:3 (81.) Jakob Väth, 3:3 (Strafstoß, 91. + 1) Maximilian Dürr. – Schiedsrichter: Udo Fleck (Apfelbach).

Dank eines späten Treffers in der Nachspielzeit sicherte sich der 1. FC Umpfertal im Kreisliga-Duell gegen den TSV Tauberbischofsheim noch einen Punkt. Maximilian Dürr verwandelte in der Nachspielzeit einen Elfmeter zum 3:3. Die Gäste aus der Kreisstadt waren zuvor zweimal in Führung gegangen, konnten diese aber nicht über die Ziellinie bringen. Der TSV rutschte durch das Unentschieden auf den dritten Tabellenplatz ab.