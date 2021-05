Aus Florida zurück in den Kraichgau

Nach einem Jahr bei den UCF Knights in Florida schließt sich Sarai Linder im Sommer wieder der TSG Hoffenheim an und unterschrieb einen Vertrag bis 2023. Die 21-Jährige spielte bereits ab 2010 für den Kraichgau-Club, bei dem sie drei Jahre im Bundesliga-Kader stand und für den sie 47 Partien in der Bundesliga bestritt.

AdUnit urban-intext1

Die Außenverteidigerin, die aus Sinsheim stammt. spielte von der E-Jugend an für die TSG Hoffenheim, schaffte über die Juniorinnen-Teams den Sprung in die Zweitliga-Mannschaft und gehörte schließlich aber der Saison 2017/18 zum Bundesliga-Kader. „Wir freuen uns sehr auf die Rückkehr von Sarai, die mit der Philosophie, dem Umfeld und den Strukturen im Verein bereits vertraut ist und sich entsprechend auch schnell wieder in die Mannschaft einfinden wird“, erklärt Ralf Zwanziger, Abteilungsleiter Frauenfußball bei der TSG. „Ihre Bundesliga-Qualitäten hat sie in der Vergangenheit bereits unter Beweis gestellt und wir sind gespannt, wie sie ihre neuen Erfahrungen auf und neben dem Platz einbringen wird.“

„Ich weiß um die Professionalität in Hoffenheim sowie die Qualität der Mannschaft“, erklärt Linder. „Ich möchte mich fußballerisch weiterentwickeln, freue mich auf die Herausforderungen mit der Mannschaft und bin sehr zuversichtlich, dass wir uns auch in Zukunft als eines der Top-Teams in Deutschland auszeichnen können.“ pik