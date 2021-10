Aus der Traum vom DFB-Pokal

FSV Hollenbach – TSV Essingen 0:3

Hollenbach: Hörner, Nzuzi, Volkert, Schülke, Hahn, Kleinschrodt, Scherer, Schmitt (62. Minder), Hofmann, Limbach, Rohmer (65. Krieger).

Tore: 0:1 (45.+3) Auracher, 0:2 (47.) Joas, 0:3 (60.) Coban. – Schiedsrichter: Jochen Rottner (Ludwigsburg). – Zuschauer: 500.

Aus ist der vage Traum vom WFV-Pokalsieg und einer damit einhergehenden DFB-Pokal-Teilnahme des FSV Hollenbach. Im Viertelfinale schied die Mannschaft von Trainer Martin Kleinschrodt am Mittwochabend gegen den Verbandsliga-Konkurrenten TSV Essingen klar mit 0:3 aus. Die Gäste waren nicht unbedingt die fußballerisch bessere, aber die robustere und stringentere Mannschaft auf dem Hollenbacher Kunstrasen. Damit verpassten es die Hohenloher auch, zum zweiten Mal nach 2007 ins Halbfinale des württembergischen Verbandspokals einzuziehen. Damals unterlag man in Niederstetten dem SSV Ulm mit 0:2.

Beide Mannschaften taten sich im ersten Durchgang schwer, richtig Struktur in ihr Spiel zu bekommen. Chancen gab es im Grunde keine. Dies lag unter Umständen am ungewohnten Kunstrasen-Terrain in Hollenbach (der Hauptplatz hat kein Flutlicht), aber auch an der konzentrierten und rigorosen Abwehrarbeit beider Mannschaften. Bei einem direkten Freistoß in der 14. Minute musste FSV-Keeper Philipp Hörner einmal die Fäuste bemühen. Es dauerte bis zur 44. Minute, ehe Hollenbach erstmals gefährlich wurde: Boris Nzuzi verzog aus einer Halbposition.

Dann wurde es kurz vor der Pause noch einmal interessant: Yusuf Coban prüfte mit einem 16-Meter-Schuss Hörner, der wehrte zur Ecke ab – und die führte zum 1:0 für die Gäste. Der Ball wurde am ersten Pfosten in die Mitte verlängert, dort köpfte Auracher die Führung für Essingen. Danach pfiff der Schiedsrichter direkt zur Pause. Ungünstiger kann man nicht in Rückstand geraten.

Und ungünstig ging es weiter: In der 47. Minute hieß es 2:0 für die Gäste, nachdem Bastian Joas einen Angriff über rechts trocken abgeschlossen hatte. Und das war des Übels nicht genug: In der 60. Minute unterlief Matthias Hahn ein übler Fehlpass, als er im Spielaufbau quer zu seinem Innenverteidiger spielen wollte, aber Coban traf, der frei vor dem Hollenbacher Kasten nur noch einschießen brauchte. Das Tor war zudem leer, weil sich Hörner seitlich davon für den Spielaufbau angeboten hatte. Nach einer Stunde war die Messe also gelesen.

Allerdings gab der FSV weiter Gummi, steckte nicht auf und schob immer wieder die Angriffe an. Doch die prallten regelrecht ab an der von Ex-Würzburger-Kickers-Spieler Niklas Weissenberger bestens organisierten Abwehr der Essinger. Scherer schloss zweimal „halbgefährlich“ ab, das war es dann aber auch. Die Gäste spielten „das Ding“ recht souverän nach Hause.

