Aus der Delle rausgearbeitet

Ruhephasen sind für den Fußball-Verbandsligisten FSV Hollenbach derzeit rar gesät. Das macht aber insofern wenig aus, als dass die Mannschaft ihren Rhythmus wieder gefunden hat. Der 3:1-Sieg beim FC Wangen am Samstag war da in der zweiten Englischen Woche in Folge ganz wichtig.

Mit dem TSV Heimerdingen ist am morgigen Mittwoch um 18.30 Uhr erneut ein abstiegsgefährdetes Team zu Gast in der Jako Arena in Hollenbach.

„Das Hinspiel haben wir 2:1 gewonnen. Wir sind also gewarnt, aber der Anspruch muss sein, zu Hause zu gewinnen“, sagt Trainer Martin Kleinschrodt. „Wir wollen es so angehen wie gegen Wangen.“

Topstürmer

Die Heimerdinger stehen auf Rang 17 und haben bis jetzt 31 Punkte erspielt. Der Abstand auf die Nichtabstiegsplätze ist mit sechs Zählern noch nicht allzu groß. „Mit Ancona haben sie einen Topstürmer, da müssen wir aufpassen“, sagt Kleinschrodt.

Schon 24 Mal traf Michele Ancona – der zweitbeste Wert in der Liga hinter Janik Michel vom FC Holzhausen. „Auch sonst haben sie einige erfahrene Spieler drin“, sagt Kleinschrodt. Doch am Ende wolle die Hollenbacher dem Gegner ihr Spiel aufzwingen.

Wie schon in Wangen. „Ich habe es noch mal analysiert und aufgearbeitet“, sagt Kleinschrodt. „Das waren Big Points, da es eine Mannschaft ist, die in der Lage, ist Spitzenteams zu ärgern. Aber wir haben viel mehr investiert. Das war wichtig.“ Und er fühlt sich bestätigt, denn „ich habe gesagt, wenn die Jungs weiter arbeiten, fallen auch wieder die Tore.“ Und sie fielen. Vier gegen Neu-Ulm, drei gegen Wangen. „Wichtig ist, die Ruhe zu behalten und sich aus so einer kleinen Delle wieder raus zu arbeiten“, sagt Kleinschrodt. Das tat seine Mannschaft nach den beiden Spielen gegen Sindelfingen und Pfullingen. „Es läuft jetzt wieder super.“ Und das soll auch so bleiben.

Denn die Hollenbacher haben sich wieder ein Polster auf die Verfolger geschaffen. Noch einmal wollen sie dieses nicht so schnell wieder verspielen. hsch