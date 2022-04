Aufstiegsrennen bleibt spannend

TSV Buchen – SV Osterburken: Die Gäste aus der Römerstadt können mit einem Sieg im Flutlichtspiel am Freitagabend gegen den TSV Buchen das erste Mal in dieser Saison auf den ersten Platz klettern – sofern Hainstadt am Samstag nicht direkt nachlegt. Ein Sieg muss jedoch das Ziel der Truppe von Marcel Baumann sein, die als Saisonsieg den Aufstieg in die Landesliga Odenwald angegeben hat. Das Hinspiel entschied der SV Osterburken knapp mit 2:1 für sich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Spvgg. Hainstadt – Eintracht Walldürn: Seit dem zwölften Spieltag ist die Spvgg. Hainstadt nun schon Tabellenführer der Kreisliga Buchen. Der Vorsprung auf die Verfolger ist jedoch in den vergangenen Wochen immer weiter geschmolzen und beträgt auf den direkten Konkurrenten Osterburken nur noch einen Punkt. Ein Sieg gegen die Eintracht Walldürn ist für die Spielvereinigung Pflicht, um den Spitzenplatz weiter halten zu können.

FC Schweinberg – SpG Götzingen/Eberstadt: Im Schnitt kassierte der FC Schweinberg 3,9 Gegentore pro Spiel in dieser Saison. Damit stellt der FCS mit Abstand die schlechteste Defensive der Liga. Im Hinspiel gegen die SpG Götzingen/Eberstadt landete der Ball fünf Mal im Kasten von FC-Torwart Clemens Schäfer. Verteidigt die Defensive des Trainerduos Alexander Stang und Frank Michel diesmal besser?

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

SpG Krautheim/Westernhausen – TTSC Buchen: Nachdem die SpG Krautheim/Westernhausen so gut in die Saison 2021/22 gestartet war und zwischenzeitlich sogar zwei Mal Tabellenführer war, ist dümpeln die Jagsttäler nun seit einigen Spieltagen im Niemandsland rum. In diesem Jahr gab es noch keinen Sieg für die Spielgemeinschaft. Der Gegner des Spieltags, der TTSC Buchen, holte immerhin gegen den TSV Mudau einen „Dreier“.

VfB Heidersbach – SpG Sennfeld/Roigheim: Von Woche zu Woche wird die SpG Sennfeld/Roigheim ihrer Rolle als eines der offensivstärksten Teams der Liga gerecht. So auch im Hinspiel im September, als der VfB Heidersbach zu Gast in Sennfeld war. Mit 6:0 gewann damals die Mannschaft von Michael Lieb. Und wie sollte es anders sein: Top-Stürmer Nikola Vintonjak schnürte beim Kantersieg einen Fünferpack. Mittlerweile steht der Torjäger bei 34 Saisontoren.

FC Hettingen – VfB Altheim: Nach dem deutlichen 6:1-Heimerfolg im Nachholspiel gegen Waldhausen/Laudenberg hat der VfB nur noch einen Punkt Rückstand auf den Drittplatzierten Mudau. Auf den Aufstiegsrelegationsplatz fehlen dem Team von Johannes Volk noch drei Zähler. Mit einem Sieg gegen Nachbar und Kellerkind Hettingen, das zuletzt 3:0 gegen Mit-Abstiegskandidat Donebach gewann, bleibt der VfB weiter an den Spitzenplätzen dran und kann noch ein Wörtchen um den Aufstieg mitreden.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

SV Schlierstadt – FC Donebach: Der Rückstand auf das rettende Ufer, den 13. Tabellenplatz, beträgt für die Gäste aus Donebach schon zehn Punkte. Es wird sehr schwer, diesen noch zu erreichen. Auf den Relegationsplatz fehlen dem FCD jedoch nur fünf Punkte. Mit einem Sieg gegen Schlierstadt´wären es nur noch zwei Zähler.

TSV Mudau – VfR Gommersdorf II: Bei dieser Begegnung sind viele Tore garantiert. In den drei vergangenen Aufeinandertreffen schoss der TSV Mudau sagenhafte 16 Tore, die Verbandsligareserve des VfR Gommersdorf lediglich eins. Es spricht also vieles für einen Sieg der Odenwälder, die die drei Punkte benötigen, um den Anschluss zu den anderen Spitzenteams nicht zu verlieren.