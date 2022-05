Aufstieg ist das Ziel der SpG

TSV Höpfingen II – SpG Rippberg/Wettersdorf-Glashofen 1:1

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Höpfingen II: Ekinci, Dörr (83. Harteis), Böhrer, Biringer, Kaiser, Schmitt (76. Lindl), Eisenhauer, Brix, Hauk, Götz (71. Beckert), Farrenkopf.

Rippberg/Wettersdorf-Glashofen: Haas, Meidel (75. Wacker), Nayir, P. Kern (90. +1 F. Kern), Berberich, C. Sauer, Breunig, Kruse (46. Horn), Gärtner (57. Müller), T. Sauer, Bordirsky.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Tore: 1:0 (27.) Christian Kaiser, 1:1 (70.) Michael Müller. – Schiedsrichter: Stefan Wünst (Buchen) – Zuschauer: etwa 60.

Im Derby der Kreisklasse A zwischen dem TSV Höpfingen II und der SpG Rippberg/Wettersdorf-Glashofen gab es keinen Sieger. 1:1 trennten sich die beiden Mannschaften der Spielertrainer Matthias Beckert und Florian Gärtner. „Wir haben ein super Spiel gemacht, gerade in der ersten Hälfte“, resümierte Beckert, der fand, dass das Derby eines der besten Begegnungen seines Teams in dieser Saison gewesen war. Und fast hätte die Landesligareserve des TSV Höpfingen das Duell noch für sich entschieden: Einige „Hundertprozentige“ verhinderte SpG-Keeper Thomas Haas in der Schlussphase und hielt somit das Unentschieden für Rippberg/Wettersdorf-Glashofen fest.

Doch von Beginn an: In der Anfangsphase tasteten sich beide Mannschaften ab, nennenswerte Torchancen gab es keine. Die erste gute Möglichkeit hatte dann der TSV Höpfingen II und ging damit gleich in Führung: Christian Kaiser umkurvte Keeper Haas und schob zum 1:0 ein (27.). Mit diesem Spielstand ging es in die Pause.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Im zweiten Durchgang hatten beide Mannschaften gute Chancen, Tore blieben jedoch aus. Bis zur 70. Spielminute, als der für den Trainer Florian Gärtner eingewechselte Michael Müller den Ausgleich erzielte. Man merkte, dass sich beide Mannschaften mit einem Unentschieden nicht zufrieden geben wollten. Das Duell wurde zunehmend kampfbetonter, Foulspiele nahmen zu. Thomas Haas war es dann, der mit einigen guten Paraden, den Punkt für die Spielgemeinschaft rettete.

„Das 1:1 geht in Ordnung, auch wenn wir natürlich drei Punkte holen wollten“, sagte Gärtner nach dem Spiel. Mit 47 Punkten ist Rippberg/Wettersdorf-Glashofen derzeit Tabellenzweiter und steht auf einem direkten Aufstiegsplatz. Der Aufstieg in das Kreis-Oberhaus ist demnach auch das große Ziel der Spielgemeinschaft.

Und es ist nicht unrealistisch, dass die Gärtner-Truppe den Sprung in die Kreisliga schafft: Im Vergleich zu den direkten Konkurrenten Zimmern und Großeicholzheim hat die „SpG“ noch zwei Spiele beziehungsweise ein Spiel weniger absolviert. „Wir haben noch vier Begegnungen vor uns. Wenn wir aus diesen mindestens sieben Punkte holen, sollten wir durch sein“, sagte der spielende Coach. Bis es soweit ist, hat die SpG Rippberg/Wettersdorf-Glashofen noch ein straffes Programm vor sich: Am Donnerstag geht es im Nachholspiel gegen Hettigenbeuern, nächsten Sonntag ist der FC Zimmern zum Spitzenspiel zu Gast.