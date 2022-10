Aufsteigerduell in Großrinderfeld bleibt ohne Treffer

TuS Großrinderfeld – 1. FC Umpfertal 0:0

Großrinderfeld: Liebenstein, Schwab, Ille, Gernert, K. Michel, Kritz (70. Leuchtweis), Richter (90.+2 Berger), Schmitt, F. Michel, Thoma,. Mühleck.

Umpfertal: Nied, Fischer, Lorenz, Herrmann, Wild, Dürr, Spingler (73. Sternberg), Schütz, Kuntschick, Würzberger, Tunga.

Schiedsrichter: Daniele Donadio ( Kreuzwertheim). – Zuschauer: 150

Die spielerisch ausgeglichene erste Hälfte war geprägt von intensiv geführten Zweikämpfen. Das Spielgeschehen fand zumeist im Mittelfeld statt, so dass Torchancen Mangelware waren. Umpfertal hatte etwas mehr Spielanteile zu Beginn, gegen Ende der ersten Hälfte übernahm aber der TuS etwas mehr die Kontrolle. In der zweiten Hälfte das gleiche Bild: Viele intensive Zweikämpfe im Mittelfeld. Die größten Chancen des Spiels ergaben sich dann innerhalb von zwei Minuten. Zunächst wurde TuS-Stürmer Fabian Michel mit einem hohen Zuspiel bedient, sein Lupfer ging zwar über den Keeper, wurde aber von einem Umpfertäler auf der Linie geklärt. Einen möglichen Elfmeter im Zuge dieser Aktion verwehrte der Schiedsrichter dem TuS. Stattdessen war im Gegenzug der Umpfertäler Dean schütz frei vor TuS-Towart Liebenstein, sein Schuss ging aber knapp am langen Eck vorbei. In der Folge der Partie ergaben sich nur noch „halbwertige“ Einschussmöglichkeiten, so dass beim gerechten 0:0 blieb.

VfR Uissigheim – SV Nassig 0:0

Uissgheim: M.Diehm, R.Diehm, Schmitt (85. Krug), Do.Horn, Sladek, Faulhaber, Da.Horn, Duschek, Schipper (70. Göbel), Martin, Walz.

Nassig: Floder, Scheurich (50. Baumann), Lang (62. Aust), Sock, Lausecker, Emrich, Rohde (71. Hörner), Dworschak, Gattenhof (90. Dürr), Stobbies, Schieck.

Schiedsrichter: Baris Icli (Oberlauda). – Zuschauer: 170

Das Spiel war von Beginn an sehr kampfbetont und fand ausschließlich im Mittelfeld statt. So dauerte es bis zur 22. Minute, bis der VfR die erste Chance hatte, welche allerdings nichts einbrachte. Das Spiel war recht ruppig mit vielen Fouls. In der 39. Minute gelang es dann Yannick Schmitt, sich durchzusetzen, jedoch schob er alleine vor dem SV Keeper stehend den Ball knapp am Tor vorbei. Der VfR kam langsam besser ins Spiel. Fast jeder Angriff der Gastgeber wurde durch ein Foul nterbunden, so dass kein wirklicher Spielfluss zustande kam. Auch in der zweiten Hälfte änderte sich daran nichts, weshalb das Spiel letztendlich verdient 0:0 endete.

FV Lauda – VfK Diedesheim 7:0

Lauda: Hefner, Neckermann, Rouven Schmidt, , Mohr (73. Kaplan), Daniel Fell (46. Kalicki), Sebastian Fell (59. Würkner), Schädle, Petrovski, Kevin Schmidt, Jallow.

Diedesheim: Hammel, Sahin, Gebauer, Wilhelm, Lenz, Angstmann, Hüttler, Hogen (66. Köllner), Fitze, Marx, Heck (22. Müller).

Tore: 1:0 Jallow (13.), 2:0 Mohr (30.), 3:0 Schädle (36.), 4:0 Schädle (44.), 5:0 R. Schmidt (54., Foulelfmeter),6:0 Fell (58.), 7:0 Jallow. (70.). – Rote Karte: Petrovski (VfK/45./Nachtreten nach Foulspiel). – Schiedsrichter: Tim Diepold (Ketsch). – Zuschauer: 65.

Mit dem Anpfiff begann eine Dauerbelagerung des Strafraums der völlig überforderten Gäste. In den 90 Minuten gaben sie nur drei Schüsse aufs Laudaer Tor ab, die Patrick Hefner mühelos abwehren konnte. Für seine guten Leistungen in den letzten Wochen belohnte sich Ousman Jallow mit dem Führungstreffer zum 1:0. Sein satter Schuss aus 14 Metern prallte von der Unterkante der Latte ins Gästetor. Wie gegen Mosbach trug ein feines Solo von Rouven Schmidt Früchte, als Marius Mohr sein Zuspiel zum 2:0 nur einschieben musste. Einen Eckball von Rouven Schmidt kam in der 36. Minute „wie gemalt“ auf den Kopf des langen Kris Schädle, der präzise den Ball zum 3:0 einnickte und damit sein erstes Saisontor erzielte. Es sollte noch besser kommen, denn in der 44. Minute segelte der nächste Eckball wiederum von Rouven Schmidt in den Strafraum. Der Gästetorwart verschätzte sich und verlängerte den Ball auf Schädle, der erneut per Kopf zum 4:0 traf. Völlig unnötig dezimierte sich der FV unmittelbar vor dem Pausenpfiff, als in einer fair geführten Partie Stefan Petrovski nach einem Foul reflexartig nachtrat. Doch auch in Unterzahl behielten die unterforderten Gastgeber gegen überforderte Gäste klar die Oberhand. Nach einem Foul im VfK-Strafraum erhöhte Rouven Schmidt per Elfmeter in der 54. Minute auf 5:0. Der FV Lauda blieb in Torlaune und auch Sebastian Fell konnte sich vier Minuten mit dem 6:0 in die Torschützenliste eintragen. Auf Zuspiel von Kamil Kalicki setzte Ousman Jallow mit dem Treffer zum 7:0 den Schlusspunkt. Aufgrund einiger weiterer Chancen des FV hätte sich Diedesheim nicht beschweren dürfen, wenn die Niederlage zweistellig ausgefallen wäre.

TSV Höpfingen – FC Grünsfeld 0:2

Höpfingen: Kaiser, Hering, Nohe (75. Streun), Knörzer, Schmitt (55. Balles), Farrenkopf (55. Bundschuh), Hauk, Johnson, Bauer (84. Dalhues), Diehm, Kuhn.

Grünsfeld: Talic, T. Dürr, D. Dürr, Konrad, L. Müller (69. Kraft), Seubert (77. Eckert), A. Albert, Kordmann, Engert (76. Baytekin), Scherer (82. L. Albert), Gerberich.

Tore: 0:1 L. Müller (9.), 0:2. A. Albert (13.). – Schiedsrichter: Fabian Menzel (Karlsruhe). – Zuschauer: 210.

Mit fulminantem Vorwärtsdrang begannen die Gäste, und TSV-Keeper Andre Kaiser war sofort enorm gefordert. Er war aber schon in der neunten Minute gegen den freistehenden L. Müller beim 0:1 ohne Chance, ebenso drei Minuten später gegen den entgegenstürmenden Albert. Wie reagiert die Heimelf auf diesen frühen 0:2-Rückstand? Sie konnte nun die die Gästeelf zunächst besser auf Distanz zum eigenen Tor halten und näherte sich nun selbst erstmals dem Gästegehäuse. So richtig gefährlich sollte es in den Strafräumen hüben wie drüben nicht werden – bis zur 37.Minute: Die Gastgeber warteten vergeblich auf einen Pfiff, stattdessen hatte FC-Akteur Seubert die Riesen-Möglichkeit zum 3:0 und war wenig später erneut in aussichtsreicher Abschlussposition. In der Schlussphase der ersten Hälfte dominierten somit wieder eindeutig die Gäste. Auch besaß der TSV das Fortune, als Engerts Freistoß am TSV-Pfosten endete und Spielertrainer Gerberich einen solchen knapp verzog. Folglich ging es mit dem 0:2 in den zweiten Teil, die wenig spektakulär startete. Die Gerberich-Elf aus Grünsfeld kontrollierte die Partie, zeigte sich auch in der Defensive diszipliniert. Erst ab der 60. Minute tastete sich die heimische Nohe-Elf mehr ins gegnerische Terrain und bemühte sich verstärkt um Offensive. Aber es wurde hierbei nicht gefährlich, und die Gäste versuchten es - gefährlicher - aus der Ferne. Munter gestaltete sich die Partie erst wieder in den Schlussminuten, als Stefan Hering geschickt Gästetorsteher Talic prüfte und sofort die Gäste wieder auf Angriff schalteten. Am Ende war es ein völlig verdienter Gäste-Dreier.

FC Schloßau – SV Königshofen 2:6

Schloßau: Keller, Gornik, Prokisch (30. Galm), Dylla,Stuhl, Brech (57. Schulte; 71. Link), Benig, Proksch, Blumenschein, Scheuermann, Friedrich.

Königshofen: Hönig, Henning, Knab, Arias, Tiefenbach, Carrapato, Vierneisel (42. Helbig), Sack (73. Karim), Dauth (84. Ghirmay), Michelbach, Rathmann (89. Baumann).

Tore: 0:1 Vierneisel (15.), 0:2 Rathmann (19.), 0:3 Sack (25.), 1:3 Gornik (51.), 1:4 Rathmann (61.), 2:4 Benig (79.), 2:5 Helbig (85.), Rathmann (87.). – Schiedsrichter: Erdem Keciyokusu (Ketsch).

Nach den Niederlagen der Vorwochen hatte sich die Heimmannschaft bei bestem Herbstwetter viel vorgenommen, geriet aber sofort unter Druck. Die Gäste aus Königshofen zeigte von der ersten Minute an, dass man die eigene Niederlage in der Vorwoche gegen Neckarelz vergessen machen wollte. Bereits in der zweiten Minute stand ein Gästespieler fünf Meter vor dem Tor frei, konnte den Ball aber nicht im Netz unterbringen. Die Dominanz der Gäste war unübersehbar und so war der Führungstreffer in der 15. Minute keine Überraschung. Der SVK spielte sich konsequent an der rechten Strafraumseite zur Grundlinie durch, den scharfen Pass nach innen konnte der Torwart nur abklatschen und der aufgerückte Vierneisel stocherte den Ball ins Tor. Vier Minuten später der zweite Treffer für die Gäste: Nach einer Abwehr des SV Königshofen aus dem eigenen Strafraum reichten zwei Ballkontakte, um Rathman auf der linken Seite mit einem Steilpass zu bedienen. Der Spieler aus Königshofen überlief die Defensive der Heimmannschaft und traf schnörkellos und unhaltbar zum 2:0 für den SVK. Gegen die verunsicherte Heimmannschaft konnte Lukas Sack nach einem unnötigen Ballverlust der Heimmannschaft mit einem tollen Sturmlauf über den halben Platz in der 25. Minute auf 3:0 erhöhen. Danach begann die beste Zeit der Blau-Weißen, die allerdings bis zur Halbzeit nur einen Pfostenschuss und einen Lattentreffer einbrachte. Den Schwung dieser Spielphase nahm der FCS mit in die zweite Halbzeit. Und so wurde man in der 51. Minute belohnt, als Gornik einen Querpass auf Höhe der Auslinie von Benig über die Linie drücken konnte. Doch der SV Königshofen zeigte sofort, dass er dieses Spiel unbedingt gewinnen wollte. Eine Großchance von Rathmann in der 59. Minute verhinderte der Schloßauer Schlussmann noch, aber in der 62. Minute war es soweit. Nach der Faustabwehr eines Eckballs stand Rathmann unbedrängt in zentraler Position zehn Meter vor dem Tor und versenkte den Ball unhaltbar zum vierten Torerfolg der Gäste. Während der Gästetrainer bereits verkündete, „der Sack sei zu“, raffte sich die Heimmannschaft nochmal auf. Benig erzielte das 2:4 in der 79. Minute und zwei Minuten später setzte Stuhl einen Freistoß aus zwanzig Metern an den Pfosten. Wie immer bot das Anrennen einer Mannschaft dem Gegner freie Räume zum Kontern. Dies nutzte Helbig in der 85. Minute und Rathmann in der 87. Minute. Das Endergebnis von 6:2 war sicherlich um ein oder gar zwei Tore zu hoch, aber der Sieg der Gäste war völlig verdient.

SV Neunkirchen – FV Mosbach 1:3

Neunkirchen: Haas, Dim, Homoki, T. Eiermann, A. Karic (63. Ohlhauser), Hader, B. Karic, Stoitzner, Ihrig (82. Hönig), Thal (85. Müller), D. Eiermann.

Mosbach: Bittig, Ebert (46. Müller), Frey, Eitelwein (80. Seehrich), Wolf, Bieler (58. Knörzer), Mohr, Martin, Kerling, Roos (78. Kief), Heizmann.

Tore: 0:1 Mohr (20.), 0:2 Kerling (63.), 0:3 Müller (70.), 1:3 Martin (76./Eigentor). – Schiedsrichter: Philipp Schell (Wenighösbach). – Zuschauer: 270.

Gegen das Spitzenteam vom FV Mosbach setzte es für den SV Neunkirchen die erwartete und am Ende auch verdiente Niederlage. Die Gäste agierten deutlich druckvoller und unterstrichen ihre Ambitionen. Zwar hatten sie nicht in allen Phasen zwingende Torchancen, aber das Heft gaben die Mosbach nie aus der Hand. Der SV Neunkirchen blieb vorne insgesamt zu harmlos und konnte sich in der Schlussphase auch noch beim eigenen Keeper Haas bedanken, der einen durchaus möglichen weiteren Gegentreffer verhinderte.

SpVgg Neckarelz – FV Reichenbuch 1:1

Neckarelz: de Pizzol, Güzel, Gashi, Söll, Pavlic, Ilkin, Hatzis, Yilmaz (80. Bingöl), Feyerabend, Korkmaz, Yavuz.

Reichenbuch: Wurzel, Weiß, Kielmann, Gruber (70. Panagiotidis), Kunzmann, Bauer, Kadioglu (85. Huy), Roth, Tomizawa (85. Vogel), Winter, Kirschenlohr.

Tore: 1:0 Hatzis (72.), 1:1 Vogel (90.). – Schiedsrichter: Florian Kaltwasser (Helmstadt). – Zuschauer: 90.