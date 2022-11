Aufholjagd kam zu spät

SC Klinge Seckach – SpG Dittwar/ Tauberbischofsheim 2:1

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Seckach: Haas, Ballweg, Hehn, Huber, Kraft, Sauter, Ristl (85. Felgendreher), Holder, Feil, Kowarik (80. Wahl), Keller.

Dittwar/TBB: Wolz, Strobel, Konrad (65. Schwarz), Scheuermann, Haas, Knüll, Boccagno, Stang, Schneider (60. Berberich), Kilian, Höpfl.

Mehr zum Thema Fußball Nicht ins Spiel gefunden Mehr erfahren Fußball SpG zu Gast bei Klinge Mehr erfahren Fußball Verdientes 2:0 nach starker erster Hälfte Mehr erfahren

Tore: 1:0 Luisa Kowarik (70.), 2:0 Laura Kraft (80.), 2:1 Selina Haas (80.). – Schiedsrichter: Caner Apacik ( Mosbach).

Zu Beginn dominierte der an diesem Tag stark aufspielende Heimverein SC Klinge Seckach das Duell. Erst nach etwa 20 Minuten kam auch die SpG Dittwar/Tauberbischofsheim etwas ins Spiel. Beide Mannschaften hatten ein paar gute Aktionen. Tore gab es zunächst noch nicht.

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams das Spiel an sich zu reißen. Die Offensivaktionen der SpG Dittwar/Tauberbischofsheim wollten jedoch nicht gelingen. Der SC Klinge Seckach seinerseits wurde vorne immer zielstrebiger und ging in der 70. Minute durch Luisa Kowarik mit 1:0 in Führung.

Die Offensive des Heimvereins machte weiter richtig Druck. In der 80. Minute erhöhte Laura Kraft durch ein Kopfballtor nach einem Eckball auf 2:0.

Die SpG Dittwar/Tauberbischofsheim versuchte in der Schlussphase mit aller Kraft, das Spiel noch zu drehen. In der 88. Minute gelang Selina Haas ebenfalls durch ein Kopfballtor nach einem Eckball der Anschlusstreffer, doch zum Ausgleich reichte die Zeit nicht mehr.

Am kommenden Wochenende spielt Klinge Seckach das Odenwald-Derby beim VfK Diedesheim, während die SpG Dittwar/Tauberbischofsheim am Samstag, 12. November, zu Hause auf den ATSV Mutschelbach trifft. ls