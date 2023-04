Aufholjagd für den Klassenerhalt fortsetzen

Nach der witterungsbedingten Absage am vergangenen Wochenende empfängt nun der TSV Mudau II die SpG Adelsheim/Oberkessach. Angesichts der Tabelle ist es eine klare Angelegenheit für den Gastgeber, doch vor allem vor heimischem Publikum tut sich der TSV in dieser Saison schwer: In neun Spielen gab es lediglich 14 Punkte. Die Gäste brauchen die Punkte dringend im Abstiegskampf, denn die SpG steht derzeit mit nur einem Punkt Vorsprung knapp über dem Strich.

Die SpG Oberwittstadt II/Ballenberg empfängt bereits am Mittwoch die Spvgg. Hainstadt II. Ganze zehn Zähler mehr auf dem Punktekonto hat die Heimmannschaft gegenüber den Gästen. Ein Sieg wäre keine Überraschung. Zumal die SpG nur vier Zähler Rückstand auf den Relegationsplatz hat. Mit einem Sieg wollen die Gäste sich Luft im Abstiegskampf verschaffen, denn die Konkurrenz hat am vergangenen Spieltag gepunktet.

Nachdem das Derby zwischen dem TSV Höpfingen II und dem FC Schweinberg abgesagt wurde, empfängt der TSV II nun den FC Bödigheim. Beide Teams haben die gleiche Anzahl an Punkten, nur das positive Torverhältnis hält die „Gelb-Blauen“ vor dem FCB. Für beide Mannschaften wäre ein Sieg wichtig, um sich von den Abstiegsrängen weiter abzusetzen. Im Hinspiel setzte sich knapp der FCB durch einen Treffer in den Schlussminuten durch. Gelingt Höpfingen II jetzt die Revanche?

Nun ist die Bombe geplatzt: Der FC Schweinberg muss seine verbliebene Seniorenmannschaft vom Spielbetrieb abmelden (wir berichteten). Der FCS will sich noch anständig verabschieden und den ein oder anderen Sieg holen, auch wenn der Fußballclub bereits als erster Absteiger feststeht. Nutznießer könnte dabei ausgerechnet die SpG Leibenstadt/Sennfeld II werden. Sie gab nach zwei Siegen in Folge die rote Laterne an Schweinberg ab und könnte mit dem dritten Sieg in Serie die Aufholjagd zur Mission Klassenerhalt fortsetzen.

Auf dem Sportgelände in Gerichtstetten erwartet die SpG Erftal den FC Hettingen. Ein Zwischenspurt gelang zuletzt dem FC Hettingen. Zwei Siege und zwei Unentschieden in den vergangenen vier Begegnungen sprechen für den ehemaligen Kreisligisten. Damit kletterte der FCH in der Tabelle Platz um Platz nach oben. Um noch einmal im Aufstiegskampf eingreifen zu können, war der Punkt gegen Buchen II wohl zu wenig für die SpG Erftal. Gegen Hettingen soll nun wieder dreifach gepunktet werden.

Ungleiches Duell zwischen der SpG Sindolsheim/Rosenberg II und dem SV Großeicholzheim. Beide Mannschaften stehen auf dem Relegationsplatz. Die SpG allerdings nach unten, während Großeicholzheim nach oben blickt. Für die beiden wäre ein Sieg wichtig. Der Gast geht als Favorit in die Partie.

Weiterhin von der Tabellenspitze grüßt der FC Donebach. Ins Duell gegen den SV Hettigenbeuern geht der FCD als klarer Favorit. Dennoch sollte man Hettigenbeuern nicht auf die leichte Schulter nehmen und das Spiel fokussiert angehen. Der SVH benötigt dringend Punkte im Abstiegskampf. Nach zuletzt drei Spielen in Folge verlor man am vergangenen Wochenende mit 0:1 gegen einen direkten Konkurrenten.

Auch wenn der TSV Buchen II seit drei Spielen ohne Niederlage ist, bewegen sich die „Grün-Weißen“ mitten im Abstiegskampf. Um auch in der kommenden Saison in der A-Klasse zu agieren, will sich Buchens „Zweite“ mit einem Sieg gegen den SV Seckach sich von den Abstiegsrängen absetzen. Acht Zähler Rückstand hat der SVS auf den Relegationsplatz. Doch zuerst muss man die eigenen Spiele gewinnen und dann kann man mit einem Auge auf die Konkurrenz schielen.