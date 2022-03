Auf viele Tore dürfen sich die Zuschauer in Mondfeld gefasst machen

Der aktuelle Tabellenführer der Kreisklasse C, die SpG Boxtal/Mondfeld II wird am kommenden Sonntag zeigen, ob sie nach der Winterpause noch genau so stark in die Rückrunde startet, wie sie die Hinrunde beendet hat. Mit lediglich einer Niederlage aus 15 Spielen grüßt das Team mit 42 Punkten von Rang 1. Eine ähnlich gute Saison spielte der kommende Gegner VfB Reicholzheim II, der aktuell auf dem vierten Platz zu finden ist. Mit einem Torverhältnis von 51:13 schoss man ähnllich viele Tore wie die Spg (55), kassierte aber sechs Gegentreffer mehr als der Tabellenführer (sieben). Laut dieser Statistik dürfen sich die Zuschauer in jedem Fall auf eine torreiche Begegnung freuen.

Der FC Külsheim II, das Tabellenschlusslicht, muss gegen Windischbuch II/Schwabhausen III ran. Die SpG ist Favorit der Begegnung, konnte zuletzt aber auch nicht richtig überzeugen. Keinen Sieg, sondern nur zwei Unentschieden fuhr man die vergangen fünf Spiele vor der Winterpause ein. Drei Punkte sollten daher das Ziel sein. nb

