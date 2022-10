Auf Platz vier geklettert

SpG Dittwar/ Tauberbischofsheim – VfK Diedesheim 2:0

Das Team der SpG Dittwar/Tauberbischofsheim traf am Samstag in der Frauen-Verbansliga auf VfK Diedesheim und entschied die Partie mit 2:0 für sich. Zunächst hatte die Spielgemeinschaft ein paar Anfangsproblem. Doch nachdem eine Viertelstunde gespielt war, konnte die SpG Dittwar/Tauberbischofsheim die Spielführung an sich reißen.

Es folgten viele schön herausgespielte Torchancen, zu einem Treffer kam es jedoch zunächst nicht. Das Aufeinandertreffen spielte sich fast ausschließlich in der gegnerischen Hälfte ab, die Mannschaft der SpG Dittwar/Tauberbischofsheim dominierte die Begegnung. Ab und zu hatte VfK Diedesheim ein paar gefährliche Konter, die die Abwehr der SpG Dittwar/Tauberbischofsheim jedoch alle vereiteln konnte. So ging es mit 0:0 in die Pause.

In der zweiten Hälfte folgten erneut viele Torchancen der SpG Dittwar/Tauberbischofsheim. Schließlich konnte sich das Team in der 55. Minute belohnen und Sabrina Knüll traf zum 1:0. Der Gegner machte jetzt Druck, aber bis auf wenige gute Torchancen behielt die SpG Dittwar/Tauberbischofsheim die Kontrolle. In der 79. Minute bauten die die Führung, durch den Treffer von Sarah Kilian, auf 2:0 ausbauen. Das war der endgültige Spielstand. Der SpG Dittwar/Tauberbischofsheim war es somit gelungen VfK Diedesheim in der Tabelle zu überholen. Nun belegt den vierten Tabellenplatz. Nächste Woche trifft die Spielgemeinschaft auswärts auf den VfB Bretten.