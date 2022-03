Auf der Suche nach Dominanz

Noch hat der FSV Hollenbach nicht zu seinem Rhythmus gefunden. Der Verbandsligist tat sich in den ersten drei Spielen in diesem Jahr mit dem Spielaufbau und dem Kreieren von Torchancen schwer. Ausgerechnet jetzt steht eine Englische Woche an. Diesen Mittwoch (19 Uhr) ist der FSV zu Gast bei der SKV Rutesheim. Und dort fühlte sich Hollenbach bisher bei zwei Vergleichen nicht sehr wohl. Zwei Mal endete das Spiel unentschieden. Durch Corona fielen die letzten Vergleiche in Rutesheim allerdings aus. „Mittwoch 19 Uhr, auswärts, Kunstrasen, ich glaube es gibt nichts Schlimmeres als das“, sagt FSV-Trainer Martin Kleinschrodt. „Vor allem, weil das eine absolute Kunstrasentruppe ist.“

So langsam gewöhnen sich zwar auch die Hollenbacher an den künstlichen Untergrund, so ganz zu überzeugen wissen sie darauf aber bisher noch nicht. Gegen Neckarrems sprang zwar ein 2:0-Sieg heraus – aber ohne den großen spielerischen Glanz. Ähnlich war es in Crailsheim beim 1:1. Dass aber nicht alles vom Untergrund abhängt, zeigte sich am vergangenen Samstag, als die Hollenbacher auf dem heimischen Rasenplatz mit 1:2 gegen den 1. FC Heiningen verloren. Die Probleme des FSV liegen woanders. Bisher konnte das eigentliche Leistungsvermögen noch nicht abgerufen werden. „Die Unterschiedsspieler gehen derzeit unter“, sagt Manager Karl-Heinz Sprügel. „Ich bin frustriert.“ Dabei ist in der Tabelle noch nicht allzu viel passiert. Immer noch beträgt der Vorsprung auf den Tabellendritten SSV Ehingen-Süd drei Punkte. Auch die anderen Spitzenteams taten sich beim Auftakt ins Jahr schwer. Außer dem FC Holzhausen, der sich durch ein 2:1 in Essingen auf drei Punkte absetzte. Sprügel: „Jetzt müssen wir schon fast in Rutesheim gewinnen. Aber dazu muss eine Leistungssteigerung her. Und zwar von der ganzen Mannschaft. Es ist bisher zu wenig für eine Spitzenmannschaft, die wir sein wollen und auch können.“

Gute „Umschalter“

Marius Uhl (stehend) droht heute gegen Rutesheim auszufallen. © Robert Stolz

Dafür bewies der nächste Gegner am Samstag, wie gefährlich er sein kann. 6:0 gewannen die Rutesheimer gegen den TSV Crailsheim. Und dabei traf noch nicht einmal ihr 14-Tore-Mann Michael Schürg. In der Vergangenheit zeichnete sich die SKV vor allem durch schnelles Umschaltspiel und überfallartige Angriffe nach Ballgewinnen aus.

Für den FSV geht es darum, Sicherheit zu finden und auch mal Dominanz auszustrahlen. Da ist nun das Mittelfeld gefragt, das Kleinschrodt eigentlich durch die Umstellung auf eine Dreierkette verstärkte, da so ein zentraler Spieler mehr auf dem Feld steht. Lorenz Minder spielte sich auf seiner neuen, etwas zentraleren, Position in den Vordergrund. Doch die Außenverteidiger schafften es noch nicht, den erhofften Druck nach vorne aufzubauen. Nun musste gegen Heiningen Marius Uhl verletzt vom Feld und droht auszufallen. Nach seiner Auswechslung stellte Kleinschrodt auf eine Viererkette um. Es könnte also die Rückkehr zum alten System werden.