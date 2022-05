Auf Ausrutscher der Aufstiegskonkurrenten hoffen

Mit einer denkbar knappen Niederlage hat sich die SpG Windischbuch/Schwabhausen II gegen den Tabellenführer SpG Rauenberg/Boxtal wacker geschlagen. Wenn auch keine Punkte eingefahren werden konnten, so ist zumindest das Selbstvertrauen gestiegen. Bei dem nun anstehenden Heimspiel gegen die SpG Uissigheim II/Gamburg besteht für die Gastgeber die nächste Chance vielleicht doch noch Schritt für Schritt aus dem Tabellenkeller heraus zu kommen. Leicht wird dies sicherlich nicht, aber der Anfang könnte gemacht werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach einem spielfreien Wochenende greift der FC Grünsfeld II wieder in das Geschehen ein. Wenn man sich auch aus dem Kampf um den Aufstieg verabschiedet hat, so werden sich die Hausherren im Duell gegen die SpG Beckstein/Königshofen II wieder voll engagieren und versuchen zu punkten. Ob dies gegen die am vergangenen Sonntag siegreichen Gäste gelingen wird, ist fraglich, zumal diese noch gute Chancen haben, den Aufstieg in die Kreisliga zu schaffen. Denkbar auch, dass am Ende eine Punkteteilung auf der Tafel steht.

Mit einem Spiel weniger lauert die SpG Welzbachtal als Tabellendritter auf einen Ausrutscher der Aufstiegskonkurrenten. Um hieraus Kapital schlagen zu können muss erst einmal der anreisende SV Nassig II bezwungen werden. Dies wird sicherlich ein schwieriges Unterfangen, denn die Gäste könnten bei einem Sieg wieder in Aufstiegsnähe sein. Unabhängig hiervon sind den Platzherren, dank ihres Heimvorteils, die größeren Chancen einzuräumen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Einen heißen „Fight“ werden sich wohl der TSV Assamstadt II und der aktuelle Tabellenzweite die SpG Dittwar/Heckfeld liefern. Die Gastgeber verloren zwar etwas überraschend beim SV Distelhausen, sind aber nach wie vor in der Lage, jeden Ligagegner in die Knie zu zwingen. Wenn auch die Gäste mit dem Selbstvertrauen eines 1:0 Sieges bei der SpG Uissigheim II/Gamburg nach Assamstadt reisen, wird es einen offenen Schlagabtausch geben. Der Papierform nach, könnte auch ein Remis möglich sein.

Für den SV Anadolu Lauda wird der Abstand auf den Nicht-Relegations-Platz immer größer. Auch die Gefahr eines direkten Abstiegs ist noch nicht gebannt. Ob sich die Situation im Heimspiel gegen die SpG Impfingen/Tauberbischofsheim II verbessern wird, bleibt abzuwarten. Zu viel Unabwägbarkeiten zeichnet die Gastgeber aus dem Taubertal momentan aus. Die Gäste indes haben sich mittlerweile etwas stabilisiert und können beruhigt weiter in Richtung gesichertes Tabellenmittelfeld blicken.