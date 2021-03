Die Kaderplanungen bei Frauen-Bundesligist TSG Hoffenheim laufen weiter auf Hochtouren. Mit Isabella Hartig verlängerte nun bereits die achte Hoffenheimerin ihren Vertrag. Die Mittelfeldspielerin bleibt bis mindestens 2022 im Kraichgau. Hartig wechselte 2015 zur TSG, für die sie mittlerweile 88-mal in der Bundesliga im Einsatz war. „Nach wie vor bin ich überzeugt vom Konzept der TSG Hoffenheim, das sich in der Entwicklung jeder einzelnen Spielerin sowie in den mannschaftlichen Erfolgen der vergangenen Jahre widerspiegelt“, erklärt Isabella Hartig. Die 23-Jährige war im Sommer 2015 zunächst auf Leihbasis vom FC Bayern München zur TSG gekommen. Nach zwei Jahren wechselte Hartig dann fest zum Kraichgau-Club. pik