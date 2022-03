Assamstadt II spielstärker

TSV Assamstadt II – FC Wertheim-Eichel 3:1

Tore: 1:0 (7.) Jannis Geißler, 2:0 (62.) Pascal Hügel, 3:0 (74.) Jannis Geißler, 3:1 (92.) Andre Marques Gomes. – Schiedsrichter: Erich Hofmann.

Die Anfangsphase der Begegnung startete gut: Die Gäste hatten nach einer Unsicherheit in der TSV Abwehr eine Möglichkeit, der Stürmer nutze diese aber nicht. Nur eine Minute später machte der TSV es besser, denn nach einer schönen Hereingabe erzielte Jannis Geißler die 1:0-Führung. Anschließend hatte der TSV leichte Feldvorteile. In der 37. Minuten bestaunten die Zuschauer eine Glanzparade von Deißler. Nach der Pause entwickelte sich ein zerfahrenes Spiel, das von vielen Ballverlusten auf beiden Seiten geprägt war. Nach einem schönen Zuspiel umkurvte P. Hügel die Abwehr und erhöhte auf 2:0. In der 73. Minute erhöhte J. Geißler auf 3:0. Mit dem Schlusspfiff gelang den Gästen noch der Anschlusstreffer zum 3:1.

