Assamstadt dominiert in Gerchsheim

TSV Gerchsheim - TSV Assamstadt 2:5

Gerchsheim: Schuler, Ziegler, Grünewald, L. Weis (86. Künzig), Kleespies, C. Weis (64. Kalke), Sack (80. Hemrich), Stoy, Drixler (75. Steigerwald), Wachter, Dosch.

Assamstadt: Deißler, Rupp, Rumm, P. Hügel (78. S. Hügel), Schaller (90. Wachter), Pollak, Stauch, Ansmann, Quenzer (90.+2 F. Ostertag), Langer, Ismaili (71. Belz).

Tore: 1:0 (2.) Maximilian Stoy, 1:1 (5.) und 1:2 (33.) Bastian Quenzer, 1:3 (Strafstoß, 52.) Tobias Rumm, 2:3 (Strafstoß, 57.) Maximilian Stoy, 2:4 (74.) Tobias Rumm, 2:5 (87.) Lars Pollak. – Schiedsrichter: Benjamin Klein (Sonderriet). – Zuschauer: 150.

Die Ausgangslage hätte vor der Partie nicht unterschiedlicher sein können. Während der TSV Assamstadt mit einem 5:0-Sieg mehr als souverän in die Spielzeit gestartet ist, musste Gerchsheim am ersten Spieltag eine dicke Packung gegen Unterschüpf/Kupprichhausen einstecken.

Umso erstaunlicher gestaltete sich der Beginn dieser ungleichen Begegnung. Die Hausherren spielten direkt nach dem Anpfiff nach vorne und prüften nach nur wenigen Sekunden zum ersten Mal den Assamstädter Schlussmann. Die darauffolgende Ecke wurde nicht gut geklärt, sodass Maximilian Stoy wenig Mühe hatte, die „Underdogs“ in Front zu bringen. Der Treffer schien die Gäste wachgerüttelt zu haben, die wenig später im Anschluss an einen Freistoß per Kopf den Ausgleich markierten (5.).

Die Partie verlor auch in der Folge nicht an Fahrt. Gerade Assamstadt wurde mit jeder Minute besser und scheiterte immer wieder nur knapp am nächsten Torerfolg. Nach einer knappen Viertelstunde kam es so zu einer kuriosen Szene. Nach einem Patzer vom Gerchsheimer Ersatz-Goalie donnerten die Gäste das Spielgerät erst gegen den Querbalken und im Nachschuss gegen den Rücken des orientierungslosen Schlussmanns. Dass zu diesem Zeitpunkt noch ein Remis auf dem Papier stand, war letztlich nur der fehlenden Konsequenz der Gästeoffensive zum Vorwurf zu machen. Doch auch auf der Gegenseite wurde es immer wieder brenzlig, wobei den Hausherren oft gerade auf den letzten Meter die entscheidende Idee fehlte. Ganz anders der Landesliga-Absteiger, der nach einem sehenswerten Kopfball von Bastian Quenzer in Führung ging (33.).

Bis zur Pause hielten beide Mannschaften das Tempo hoch. Gerchsheim musste sich dabei aber immer mehr dem Druck der spielstarken Gegner beugen und hatte hier und da Glück, vorerst keinen erneuten Rückschlag hinnehmen zu müssen.

Kämpferisch und laufintensiv

Der zweite Durchgang blieb betont kämpferisch und laufintensiv. Die Gastgeber steckten zu keinem Zeitpunkt auf, sahen sich jedoch in der 52. Minute einem Strafstoß gegenüber, den Quenzer souverän zum 1:3 verwandelte. Gerchsheim spielte auch hiernach weiter nach vorne und konnte sich für seine Bemühungen nur fünf Minuten später selbst mit einem Strafstoß-Treffer belohnen. So richtig gefährlich blieben die Einheimischen im Anschluss aber nicht mehr.

Die Gäste hatten zwar hier und da Probleme im Spielaufbau, zeigten jedoch mehr und mehr, weshalb man als Aufstiegsfavorit gehandelt wird. Immer wieder drängte man gefährlich in die gegnerische Hälfte vor, wobei man dann doch oft an der kämpfenden Gerchsheimer Defensive hängen blieb. Die Resthoffnungen der Hausherren auf einen Zähler zerschlugen sich spätestens in der 74. Minute. Tobias Rumm nahm sich aus dem Halbfeld ein Herz und drosch den Ball mit einem satten Schuss ins lange Eck. Zwar gaben die Einheimischen auch hiernach nicht auf, letztlich waren es aber die Gäste, die kurz vor dem Abpfiff nochmal trafen und letztlich einen deutlichen Sieg einfuhren.

Nach nur zwei Spieltagen steht der TSV Gerchsheim schon mit dem Rücken zur Wand. Gegen die SpG Welzbachtal müssen die ersten Punkte her, um nicht frühzeitig in eine waschechte Krise zu rutschen. Das meint auch Spieltertrainer Christopher Sack: „Die Saisonvorbereitung war bei uns leider schon durchwachsen, das spiegelt sich jetzt wieder. Gegen Welzbachtal wird es für uns ein Sechs-Punkte-Spiel. Da müssen wir unbedingt einen Sieg holen.“