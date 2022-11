Anschlusstreffer kam zu spät

FC Creglingen – SGM Blaufelden/Wiesenbach/Schrozberg 1:2

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Beide Mannschaften starteten auf Augenhöhe in die erste hälfte, allerdings gelang den Fußballerinnen aus Blaufelden schon in der 10. Spielminute der Führungstreffer zum 0:1.

Auch in die zweite Hälfte erwischten die Gäste den besseren Start und erhöhten in der 48. Minute nach einer Ecke auf 2:0. Den FC–Spielerinnen gelangen in der zweiten Hälfte immer wieder schöne Zusammenspiele, doch zu selten kam man gefährlich vor das gegnerische Tor. In der 87. Minute erzielte Chiara Haack das ersehnte Anschlusstor, doch die Zeit war letztendlich schon zu knapp, um vielleicht doch noch zum Ausgleich zu kommen.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Fußball-Kreisoberliga TVL stürzt Tabellenführer Mehr erfahren

Am kommenden Samstag, 5. November, geht es nun gegen den TSV Pfedelbach. fcc