Anschluss für Walldürn

Eintracht Walldürn – FC Schweinberg 5:0

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Walldürn: S. Trabold, Grimm, T. Trabold, A. Haun (67. Kaiser), Schüler (88. M. Fritsch), J. Fritsch (80. Noe), Leis, Golderer (88. Ekinci), Leiblein, Kreis, Paffen.

Schweinberg: Schäfer (82. Strack), Walter, Adelmann, Lecking (67. F. Michel), Künzig (46. A. Michel), Greß, Faulhaber, Schmitt, Gress, Steinbach (67. Keim).

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Tore: 1:0 (25.) Janis Fritsch, 2:0 (55.) Michael Schüler, 3:0 (79.) Tobias golderer, 4:0 (87.) Louis Noe, 5:0 (90.+1) Alexander Kreis. – Schiedsrichter: Hermann Döring.

Die erste Chance in diesem für die Eintracht wichtigen Duell hatte die Heimelf. J. Fritsch hatte die Riesenchance zum 1:0, schob den Ball aber knapp vorbei. Aber in der nächsten Aktion machte er es besser, schoss den Ball an den Innenpfosten – Tor: 1:0 für die Gastgeber. Die Gäste hatten wenig entgegenzusetzen und die Eintracht hätte höher führen müssen. Die zweite Hälfte sah die Gastgeber gleich im Vorwärtsgang und ein Heber von A. Kreis von der Strafraumgrenze boxte der FCS-Torwart gerade noch über die Latte. Die Walldürner hatten weiter gute Chancen. Dann doch: Geburtstagskind Michael Schüler machte das 2:0. In der 78. Minute fiel die Vorentscheidung: T. Golderer schloss zum 3:0 ab. Das 4:0 fiel mit einem schönen Flachschuss von Louis Noe. Mit dem Endstand zum 5:0 krönte A. Kreis seine gute Leistung. Damit stellte Walldürn den Anschluss zum rettenden Ufer her.