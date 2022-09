Anregen und nicht kopieren

Am Montag, 17. Oktober, um 18 Uhr findet der zweite DFB-Trainingsdialog an den elf DFB-Stützpunkten in Baden statt. Alle interessierten Nachwuchstrainer und -trainerinnen können teilnehmen und erhalten wertvolle Einblicke zum Thema „Wie integriere ich Bolzplatz-prinzipien ins Vereinstraining?“. DFB-lizensierte Trainer präsentieren und kommentieren mit Hilfe einer Demonstrationsgruppe eine Trainingseinheit.

Das Vereinstraining ist keine Kopie des Spielens auf dem Bolzplatz, soll es aber auch nicht sein. Die relativ starre Organisation rund um ein offizielles Training, die Infrastruktur und weitere Einflussgrößen sind nicht eins zu eins wie im „Käfig“, im Garten oder auf dem Schulhof.

Straßenfußball

Trotzdem können die Merkmale, die der Straßenfußball automatisch fördert, feste Elemente des Trainings im Verein sein: kurzweilige Variabilität durch stetig wechselnde Spielformate, Selbstbestimmung aufgrund frei festgelegter Regeln und Abläufe, hohe Dynamik und Intensität wegen permanenter Aktionen für alle und ein Höchstmaß an Motivation durch Wettbewerbe.

Das alles sind Kriterien, die den Straßenfußball im Clubtraining nicht bloß simulieren, sondern Fußballlernen stimulieren und letztlich unsere jungen Spieler und Spielerinnen weiterentwickeln. Die Trainerdialoge wollen anregen und nicht nur kopieren.

Info: Unter http://www.badfv.de/dfb-stuetzpunkte findem Interessierte die DFB-Stützpunkte in Baden.