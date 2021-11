Am Ende wurde es ganz eng

SpG Wittighausen/Zimmern – TSV Kreuzwertheim 2:1

Wittighausen/Zimmern: Wundling, Neckermann (88. Arbinger), Dörner, Kordmann, D. Pfeuffer, J. Ebert (90. S. Ebert), Lieb, Pers, Wohak, Barthel, Schmitt.

Kreuzwertheim: T. Geier, Siemon (53. Jeßberger), L. Klein, Grötzbach, J. Geier, Redondo, Roth, Deliallisi, Kafara, Huth, C. Klein.

Tore: 1:0 (24.) David Pfeuffer, 2:1 (50.) Jonas Ebert, 2:1 (63.) Florian Jeßberger. - Schiedsrichter: Norbert Müller (Külsheim). – Gelb-rote Karte: SpG/78. – Zuschauer: 50.

Nach der bislang eher mauen Punkteausbeute auf beiden Seiten, waren in dieser Begegnung sowohl die SpG Wittighausen/Zimmern als auch der TSV Kreuzwertheim zum Siegen geradezu „verdammt“. Diesen Umstand merkte man dem Spiel auch schnell an. Bis auf kleinere Gelegenheiten von den Hausherren war zunächst vor den Toren nicht viel los. Stattdessen sahen die Zuschauer eine harte Partie, in der um jeden Ball und jeden Meter gekämpft wurde.

Nach einem eher unnötigen Foulspiel an der Strafraumgrenze wurde der Spielgemeinschaft in der 24. Minute ein Freistoß zugesprochen. Der junge David Pfeuffer ließ sich nicht lange bitten und drosch das Spielgerät mit einem Umweg über die Latte zur Wittighäuser Führung ins Netz.

Kreuzwertheim ließ sich von dem Rückschlag nicht beirren. Zu gefährlichen Offensivaktionen kamen die bayerischen Vertreter auch aufgrund der gut gestaffelten Hintermannschaft der Hausherren trotzdem nicht. Das Geschehen wogte in dieser Phase hin und her, wobei der oft zitierte „entscheidende Pass“ nicht das Ziel fand. Erst kurz vor dem Kabinengang wurde es noch einmal spannend, doch der Kreuzwertheimer Schlussmann Timo Geier vereitelte im Anschluss an einen Freistoß einen erneuten Gegentreffer im Nachfassen.

„In der Pause haben wir taktisch umgestellt, um vorne mehr Druck zu machen“, erklärte der Kreuzwertheimer Spielertrainer Christian Roth nach dem Abpfiff. Die besagte Umstellung zeigte jedoch nicht sofort Wirkung. Zunächst waren es die Hausherren, die offensive Akzente setzten. Erst vertändelte man den Ball aus aussichtsreicher Position, ehe Jonas Ebert in einer unübersichtlichen Situation am schnellsten schaltete und per Seitfallzieher auf 2:0 erhöhte.

Das Geschehen sollte in der Folge beinahe noch kippen. Der TSV erspielte sich immer mehr Räume und drängte die Gastgeber in die ihre eigene Hälfte zurück. Nachdem Jeßberger im Anschluss an eine Ecke verkürzte, behielten die Gäste ihre offensive Marschroute bei. Auch aufgrund der Hinausstellung eines Wittighäuser Spielers (78.), zeigte die Spielgemeinschaft nun keinerlei Ambitionen mehr, ernsthaft am Offensiv-Geschehen teilzuhaben. Man besann sich stattdessen darauf, die knappe Führung mit Mann und Maus zu verteidigen. Angriff um Angriff rollte nun in Richtung des Wittighäuser Strafraums – so richtig gefährlich wollten die Abschlüsse der Gäste jedoch nicht werden. Auch aufgrund der offensiven Ideenlosigkeit der Kreuzwertheimer brachten die Einheimischen das Ergebnis letztlich über die Zeit und landeten gleichzeitig den ersten Sieg seit neun Spieltagen.

„Das ist ein ganz ganz wichtiger Sieg für uns“, freute sich SpG-Spielertrainer Christoph Neser nach dem Abpfiff. Er selbst konnte aufgrund einer Verletzung nur von der Seitenlinie am Geschehen teilnehmen. Dem Engagement seiner Spieler hat dies jedoch keinen Abbruch getan: „Das war am Ende zwar alles knapper, als mir lieb sein kann, aber ich bin mit der Einstellung und der Leistung meiner Jungs trotzdem total zufrieden. Das am Ende ein wenig die Kräfte schwinden, ist bei unserer schmalen personellen Situation schon okay.“

Auf der anderen Seite bedeutete das Ergebnis erneut eine knappe Niederlage für den TSV Kreuzwertheim. „Wir haben echt alles versucht, aber wenn man die erste Hälfte verschläft und dann vorne nicht durchkommt, steht man am Ende eben mit leeren Händen da“, so das Fazit von Gäste-Spielertrainer Christian Roth.