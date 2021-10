Altkreisduell beim FC Creglingen

Erwartungsgemäß wurde die SGM Bad Mergentheim/Löffelstelzen ihrer Favoritenrolle gerecht und hat durch einen 5:2-Derbysieg gegen den FC Igersheim den Rückstand zum spielfreien Tabellenführer TV Niederstetten auf nur noch zwei Punkte reduziert. Letzterer ist nun vor eigenem Publikum klarer Favorit gegen den Vorletzten SV Sindelbachtal. Die Gäste sind nach dem 1:0-Heimsieg im Kellerduell gegen den TSV Blaufelden auf Schlagdistanz zu Igersheim und Apfelbach/Herrenzimmern und dürfen sich somit wieder leise Hoffnungen auf den Klassenerhalt machen. Wenn der TV Niederstetten die Marlacher jedoch nicht auf die leichte Schulter nimmt, dürften die Jagsttäler am Vorbach auf verlorenem Posten stehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sicherlich deutlich schwerer als für den TVN wird es für die SGM Bad Mergentheim/Löffelstelzen bei der zu Hause noch ungeschlagenen SGM Mulfingen/Hollenbach II. Die Gastgeber blieben zuletzt mit 2:3 in Wiesenbach auf der Strecke und haben sechs Punkte weniger als der Tabellenzweite auf dem Konto. Sie stehen somit am Sonntag unter Zugzwang, denn im Fall einer Niederlage rückt der Relegationsplatz in weite Ferne. Die Gäste wollen Meister werden und stehen deshalb ebenfalls unter Druck. Ein Remis bringt keinen der beiden weiter.

Einen guten Lauf hatte zuletzt der FC Creglingen: Nach dem 4:0 gegen den SV Sindelbachtal ließ das Team von Markus Schweizer mit einem souveränen 4:1-Auswärtserfolg bei der DJK Bieringen aufhorchen und verbesserte sich auf den dritten Platz. Diesen gilt es nun in Bieberehren zu verteidigen, wo der FCC, bedingt durch Sanierungsarbeiten auf dem eigenen Sportplatz, zumindest seine restlichen Vorrunden-Heimspiele austragen wird. Derbygast an der Tauber ist der SV Harthausen, der nach seinem deutlichen 4:1 vor eigenem Publikum gegen die SpVgg Apfelbach/Herrenzimmern mit breiter Brust antreten und alles daransetzen wird, in seinem sechsten Auswärtsspiel erstmals etwas Zählbares mitzunehmen.

Punktgleich mit den Creglingern sind der SC Amrichshausen und die SGM Taubertal/Röttingen, die nun im Künzelsauer Vorort zum direkten Vergleich aufeinandertreffen. Während die Unterranken zuletzt ihrem Lokalrivalen SGM Markelsheim/Elpersheim mit 2:1 bezwangen, blieb der SC im Künzelsauer Teilortderby in Nagelsberg unerwartet deutlich mit 0:3 auf der Strecke. Auf eigenem Platz ist der SCA eine Macht und nach wie vor ungeschlagen, die SGM muss also alle Register ziehen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Sehr gut mitgehalten hat der FC Igersheim eine Hälfte lang beim Titelanwärter in Löffelstelzen, ehe sich der Favorit noch klar mit 5:2 behauptete. Durch die vierte Niederlage in Folge sind die Gelb-Schwarzen auf den drittletzten Rang abgerutscht und somit in akuter Abstiegsgefahr. Ein Heimsieg gegen den FC Phoenix Nagelsberg täte in dieser Lage natürlich besonders gut. Zwei Fakten geben jedoch wenig Anlass zu Optimismus: Zum einen haben die Nagelsberger ihren Durchhänger überwunden und aus den letzten drei Spielen, durchweg gegen Teams der oberen Tabellenhälfte, sieben Punkte geholt, zum anderen ging der FC Igersheim zuhause bislang ausnahmslos leer aus.

Obwohl die Spvgg Apfelbach/Herrenzimmern gegen den Tabellendritten FC Creglingen gewonnen und dem Spitzenreiter aus Niederstetten einen Zähler abgetrotzt hat, muss sie sich als Tabellenzwölfter nach unten orientieren. Die wichtigeren Spiele gegen direkte Konkurrenten (mit Ausnahme von Schlusslicht Blaufelden) wurden nämlich alle verloren: 2:4 gegen Igersheim, 1:2 beim SV Sindelbachtal und zuletzt 1:4 in Harthausen. Auch gegen den SC Wiesenbach wird es sicher nicht leicht, der Tabellensiebte kommt mit der Empfehlung von zuletzt zwei Siegen in Igersheim und gegen die SGM Mulfingen/Hollenbach II nach Apfelbach.

Zehn Spiele, zehn Niederlagen: Kann diese äußerst triste Bilanz des TSV Blaufelden nun im Heimspiel gegen die DJK Bieringen etwas aufgehellt werden?

Spielfrei ist die SGM Markelsheim/Elpersheim.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3