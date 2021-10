Althausen/N. nur Außenseiter

B1-Spitzenreiter FC Billingsbach setzte in Markelsheim seinen Siegeszug fort und hat nach dem siebten Saisonspiel immer noch eine blütenweiße Weste. Auch der Tabellenvierte TSV Althausen/N. ist nun im Gastspiel beim Klassenprimus nur Außenseiter. Verfolger TSV Dörzbach/K. sollte sich in Kupferzell ebenfalls durchsetzen können. Nach seiner 2:4-Heimniederlage gegen Schrozberg hofft der SV Edelfingen in Berlichingen wieder auf ein Erfolgserlebnis. Letzteres hatte die SGM Creglingen II/Bieberehren mit dem Remis gegen den nun spielfreien haushohen Favoriten SGM Hohebach/Rengershausen. Im Kellerduell bei Schlusslicht FV Künzelsau II will der Tabellenvorletzte nun endlich den ersten Dreier vermelden. Zwei Mergentheimer Altkreisteams stehen sich bereits am Samstag gegenüber: die SGM Löffelstelzen/Bad Mergentheim II erwartet im Deutsch-Orden-Stadion die SGM Markelsheim/Elpersheim II. hw

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1