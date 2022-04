Alles versucht, nichts geholt

Herber Rückschlag im Kampf um die Champions League-Qualifikation: Am 20. Spieltag der Frauenfußball-Bundesliga kassierte die TSG Hoffenheim vor heimischer Kulisse eine bittere 1:2-Niederlage gegen den Tabellendritten 1. FFC Turbine Potsdam. Dabei ging die Mannschaft von Trainer Gabor Gallai durch einen Elfmeter von Chantal Hagel in Führung (41.), kurz vor der Pause sah Spielführerin Fabienne Dongus nach einem Foulspiel die Rote Karte. In Unterzahl kämpfte die TSG im zweiten Durchgang tapfer weiter, mit einem Doppelschlag drehte Potsdam aber das Spiel (65., 68.).

„Wir spielen eine richtig gute erste Halbzeit, in der wir die Kontrolle haben und gute Ansätze nach vorne zeigen“, sagte Trainer Gabor Gallai. „Nach dem Platzverweis wollten wir eher auf Konter lauern und kompakt stehen, verpassen erst das 2:0 und haben dann zehn Minuten, in denen wir einfach nicht gut verteidigen. Respekt an die Mädels, die nach dem Rückstand nochmal alles versucht haben und mutig geblieben sind.“

Im Dietmar-Hopp-Stadion entwickelte sich schnell das erwartet spannende und umkämpfte Spiel zwischen zwei konzentrierten Teams, die durchaus etwas angespannt wirkten. Mehr Spielanteile erarbeitete sich dabei die TSG, – doch am ende stand sie mit leeren Händen da. pik

