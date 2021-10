Alles perfekt umgesetzt

Der FV Lauda zeigte sich zuletzt beim 7:1-Kantersieg über Hundheim/Steinbach in Torlaune. Die Fränkischen Nachrichten sprachen mit FV-Trainer Sascha Hübner.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ärgert Sie noch der vorherige Auftritt des FV beim Auswärtsspiel in Neunkirchen, als es nur zu einem 2:2 reichte?

Sascha Hübner: Natürlich ärgert mich dieser Auftritt meiner Mannschaft, gerade in der ersten Hälfte. Hier haben wir uns nicht gut präsentiert und gefühlt nur mit 80 Prozent gespielt. Das ist zu wenig. So wird es schwer gegen jede Mannschaft in der Landesliga zu gewinnen, das darf uns nicht mehr passieren. Jedoch muss man auch sagen, dass Florian Müller an diesem Tag sein Team gut eingestellt hat.

Warum zeigte ihr Team zuletzt beim 7:1-Heimsieg ein ganz anderes Gesicht?

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Hübner: Die taktische Ausrichtung haben wir angepasst und die Jungs haben das nahezu perfekt umgesetzt. Ein großes Lob gebührt der Mannschaft, die 90 Minuten hohes Tempo gegangen ist und Hundheim/Steinbach kaum Zeit zum Verschnaufen gelassen hat. Schon von der ersten Minute an waren wir sehr präsent und gut im Spiel.

Die FV-Torhüter wechseln sich derzeit ab. Wer steht in Höpfingen im Tor?

Hübner: Wir haben zwei tolle junge Torhüter und jeder soll auch seine Spielzeit bekommen. Aziz und Lukas machen beide einen guten Job und sind sehr engagiert. Wer im Tor stehen wird, sehen wir am Sonntag.

Aktuell hat der TSV Höpfingen in vier Spielen hintereinander keinen Treffer erzielt. Da darf es doch kein 0:1 wie im Vorjahr geben, oder?

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Hübner: Laut Statistik vielleicht nicht, aber leider ist das im Fußball nicht immer so einfach. Jeder, der das Spiel im vergangenen Jahr gesehen hat, kann bestätigen, dass wir überlegen gespielt haben, gute Chancen hatten und verdient drei Punkte hätten mitnehmen müssen. Jedoch gingen wir leer aus. Höpfingen ist taktisch gut eingestellt und hat eine tolle Mannschaft. Es wird mit Sicherheit nicht einfach werden gegen Daniel Nohe und seinem Team. ferö