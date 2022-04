Alles okay bis auf die Chancenverwertung

FSV Hollenbach – Pfullingen 0:0

Hollenbach: Hörner, Nzuzi, Schülke, Hahn, Minder (69. Schmitt), Kleinschrodt, Scherer, Rohmer (46. Dörner), Uhl, Ruck (73. Jonas Limbach), Krieger (73. Wild).

Pfullingen: Karasarik, Awortwie-Grant, Digel, Packert, Dünkel (90+2 Humic), Schubmann (76. Geiger), Seiz, Herberth, Heim, Häußler (68. Dreshaj, 84. Frank), Glaser.

Schiedsrichter: Niklas Diehm. – Zuschauer: 350.

Die Spitzengruppe der Verbandsliga Würrtemberg ist wieder enger zusammengerückt. Der SSV Ehingen-Süd schob sich am Samstag auf Rang zwei nach vorne, da der FC Holzhausen nur unentschieden spielte. Und so verpasset es auch der FSV Hollenbach, die Tabellenführung wieder auszubauen. Das 0:0 gegen den VfL Pfullingen bedeutet aber weiter einen Zwei-Punkte-Vorsprung auf die Verfolger.

„Es war ein intensives Spiel und wir haben uns auch Chancen erarbeitet“, sagte FSV-Trainer Martin Kleinschrodt, der bis auf die Chancenverwertung mit dem Auftritt seines Teams zufrieden war. „Natürlich fehlt in ein paar Situationen auch das Glück im Abschluss.“ Pfullingen zeigte sich abwartend, überließ Hollenbach die Spielgestaltung und lauerte auf Konter. Der FSV hatte dadurch zwar den höheren Anteil an Ballbesitz, konnte daraus in der ersten Halbzeit aber kein Kapital schlagen. Denn Pfullingen machte die Räume geschickt eng, ließ wenig zu und war bei Kontern gefährlich.

Hörner rettet noch

Pfullingen stand tief, ließ Hollenbach kaum Platz, und die Gastgeber vergaben ihre Chancen. Trotz einiger guter Möglichkeiten wollte das Tor nicht fallen –auch nicht als Jonas Limbach in der 90. Minute zum Schuss kam, aber nicht genug Druck hinter den Ball brachte. Mit einer ihrer ganz wenigen Chancen in der zweiten Halbzeit hätten dann fast die Gäste noch den Siegtreffer erzielt, doch FSV-Torhüter Philipp Hörner passte auf.

„Wir sind mit dem Ergebnis sehr, sehr zufrieden“, meinte dann auch Pfullingens Coach Daniel Güney. „Trotzdem hat man gesehen, dass Hollenbach zu Recht da oben steht, die waren immer gefährlich. Aber auch wir hätten den Lucky Punch machen können.“ Sein Plan war aufgegangen, mit viel Zurückhaltung und Einsatz dem Favoriten aus Hohenlohe das Leben schwer zu machen.

Schon am Mittwoch um 18.15 Uhr steht zu Hause die Nachhol-Partie gegen Türk Spor Neu-Ulm an. Am Samstag geht es zum FC Wangen, bevor dann am Mittwoch darauf Heimerdingen beim FSV zu Gast ist.